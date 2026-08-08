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Dünya

Kritik askeri üste alarm! 2 şüpheli İHA tespit edildi

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Kritik askeri üste alarm! 2 şüpheli İHA tespit edildi

Almanya’da Patriot hava savunma sistemlerinin bakım ve onarımının yapıldığı kritik askeri tesis üzerinde 2 şüpheli İHA tespit edildi. Olayın ardından güvenlik birimleri soruşturma başlatırken, dronların kim tarafından kullanıldığı araştırılıyor.

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Almanya’da kaynağı belirlenemeyen insansız hava araçlarına ilişkin endişeler sürüyor. Son olarak Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Mechernich kentinde bulunan Alman ordusuna ait kritik bir askeri tesisin üzerinde 2 şüpheli İHA görüldü.

Alman Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, İHA'lar perşembe günü saat 22.00 sıralarında askeri üssün üzerinde tespit edildi. Görüntülenen araçların ardından güvenlik birimleri harekete geçti.

PATRIOT SİSTEMLERİNİN BAKIMI YAPILIYOR

Mechernich'teki askeri tesis, Alman ordusunun önemli ekipman ve yedek parçalarının bulunduğu stratejik bölgeler arasında yer alıyor. Malzemelerin bir bölümü, yerin yaklaşık 130 metre altında bulunan depolarda muhafaza ediliyor.

Üste ayrıca Alman ordusunun Patriot hava savunma sistemlerinin bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle tesis, Alman savunma altyapısı açısından kritik noktalardan biri olarak değerlendiriliyor.

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İHA'LARIN TÜRÜ ARAŞTIRILIYOR

Alman basınında yer alan ilk değerlendirmelere göre, askeri tesis üzerinde görülen İHA'ların Fly-380 VTOL tipi olabileceği belirtildi. Dikey kalkış ve iniş yapabilen bu tür İHA'lar, pist ihtiyacı olmadan havalanabiliyor ve ardından sabit kanatlı uçuş gerçekleştirebiliyor. Söz konusu araçların ölçüm, haritalama ve gözetleme gibi amaçlarla kullanılabildiği aktarılıyor.

SORUŞTURMAYA MAD VE GDAZ DAHİL OLDU

İHA'ların neden askeri tesis üzerinde bulunduğunun belirlenmesi için polis tarafından soruşturma başlatıldı. İncelemede, askeri tesislerin veya hassas bölgelerin izinsiz görüntülenip görüntülenmediği de araştırılıyor.

Soruşturmaya Almanya'nın Askeri Karşı İstihbarat Servisi (MAD) ile Ortak İnsansız Hava Aracı Savunma Merkezi'nin (GDAZ) de dahil olduğu bildirildi.

LEIPZIG HAVALİMANI'NDA DA İHA BULUNMUŞTU

Mechernich'teki olay, Almanya'da son günlerde yaşanan İHA hareketliliğinin ardından geldi.

Salı gecesi Leipzig/Halle Havalimanı'nda, Ukrayna'ya ait kargo uçaklarının bulunduğu bölümün yakınında patlayıcı ve fünye taşıdığı belirtilen bir İHA bulunmuştu. Olayın ardından Federal Başsavcılık soruşturma başlatmış, Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ise olayın profesyonelce hazırlanmış bir saldırı olabileceğini belirtmişti.

Alman makamları, iki olay arasında bağlantı bulunup bulunmadığını ve İHA'ların arkasında yabancı bir aktörün olup olmadığını da araştırıyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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