Avrupa'nın kritik lojistik üslerinden Almanya'daki Leipzig/Halle Havalimanı, Ukrayna'ya ait Antonov kargo uçaklarının konuşlu olduğu apron alanında fünyeli ve patlayıcı yüklü bir insansız hava aracı (İHA) bulunması üzerine alarm durumuna geçti. Havalimanı hava trafiğine kapatılırken aynı gece kalkış yapan bir DHL kargo uçağının da 400 metre irtifada kimliği belirsiz ikinci bir drone ile havada çarpıştığı açıklandı. Güvenlik birimleri olayı doğrudan sabote ve terör eylemi olarak değerlendirmeye başladı.

Almanya'nın Saksonya eyaletinde bulunan Leipzig/Halle Havalimanı’nda gece saat 23.40 sularında felaketin eşiğinden dönüldü. Ukrayna merkezli kargo havayolu şirketi Antonov Airlines’a ait kargo uçaklarının park halinde olduğu apron alanında, üzerine fünyeli patlayıcı düzenek bağlanmış bir insansız hava aracı tespit edildi.

Alman BILD gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, federal polisin bomba imha robotu kullanarak müdahale ettiği pakette yapılan röntgen çekimi, fünyeyi ve gübre-benzin karışımıyla hazırlanmış nitrat bazlı patlayıcıyı ortaya çıkardı. Fünyenin mekanik bir arıza veya kopma nedeniyle patlamadığı belirlenirken, Alman makamları olayın çok ciddi bir kurum içi sabotaj eylemi olduğunu açıkladı.

Bölgede 4 adet Ukrayna uçağının bulunması ve Leipzig’in Kiev’e yönelik hava kargo lojistiğinde kritik bir üs olması nedeniyle soruşturmaya NATO müfettişlerinin de müdahil olduğu duyuruldu.

Almanya'da havalimanına bombalı sabotaj! Apronda patlayıcı bulundu, DHL kargo uçağı havada İHA'ya çarptı

HAVADA İKİNCİ DRONE

Bombalı drone alarmının hemen ardından havalimanı hava trafiği derhal durduruldu. Ancak o esnada kalkış hazırlığında olan bir DHL kargo uçağı, pistten ayrıldıktan kısa süre sonra havalimanının 6 kilometre uzağında ve 400 metre yükseklikte kimliği belirsiz bir nesneyle havada çarptı.

Almanya'da havalimanına bombalı sabotaj! Apronda patlayıcı bulundu, DHL kargo uçağı havada İHA'ya çarptı

Almanya Hava Seyrüsefer Hizmetleri (DFS) ve havalimanı savunma sistemlerinin bölgede iki ayrı drone tespit ettiği kaydedildi. Çarpışmaya rağmen pilotlar uçağı Hannover Havalimanı’na güvenli bir şekilde indirmeyi başardı. Hannover Polisi, uçağın burun kısmında ağır hasar tespit edildiğini ve olayın "devlet güvenliğini tehdit eden sabotaj eylemi" kapsamında soruşturulduğunu doğruladı.

Almanyada havalimanına bombalı sabotaj! Apronda patlayıcı bulundu, DHL kargo uçağı havada İHAya çarptı

ALMANYA HAVA SAHASINDA ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Hostomel Havalimanı’nın Rus saldırılarında yıkılmasının ardından Antonov Airlines’ın ana operasyonel üssü haline gelen Leipzig/Halle Havalimanı, stratejik konumu nedeniyle uzun süredir istihbarat servislerinin takibindeydi. Yaşanan kriz nedeniyle güney pisti sabaha kadar kapalı kalırken, yolcu uçakları başka eyaletlere yönlendirildi.

Son dönemde Münih, Berlin Brandenburg ve Frankfurt havalimanlarında yaşanan İHA ihlallerinin ardından Leipzig’de nitrat bazlı patlayıcı taşıyan bir drone'un tespit edilmesi, Avrupa'nın kritik sivil kargo altyapısına yönelik sabotaj tehdidinin boyutuna ilişkin kaygıları artırdı. Soruşturma Saksonya Polisi, Federal Polis ve NATO uzmanları tarafından derinleştirilerek sürdürülüyor.

Almanya'da havalimanına bombalı sabotaj! Apronda patlayıcı bulundu, DHL kargo uçağı havada İHA'ya çarptı

DIE ZEIT: RUS AJANLAR ALMAN İHA ŞİRKETİ YÖNETİCİSİNE SUİKAST PLANLIYORDU

Öte yandan Alman güvenlik güçleri, ülkede savunma sanayisini hedef alan bir diğer kritik Rus suikast ve casusluk girişimini çökertti. Die Zeit gazetesinin haberine göre, Almanya merkezli Donaustahl adlı drone üreticisi şirketin yöneticisi Stefan Tüman'a yönelik hazırlanılan suikast planı son anda engellendi.

Rusya istihbarat servisleri için çalıştığı belirlenen Ukrayna uyruklu Sergey N. ile Romanya uyruklu Alla S. adlı iki şüphelinin, Aralık 2025'ten Mart 2026'ya kadar iş insanı Tüman hakkında istihbarat topladığı, Bavyera'daki evini ve şirket ofisini fotoğraflayarak keşif yaptığı ortaya çıktı. Müttefik bir yabancı istihbarat servisinin Alman makamlarını uyarmasıyla harekete geçen yetkililer, İspanya ve Almanya'da düzenlenen operasyonlarla iki ajanı tutukladı. Tüman sıkı koruma altına alınırken, Alman savunma sanayisinden bir başka üst düzey yöneticinin daha Rus servislerinin hedefinde olduğu tespit edildi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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