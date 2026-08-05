İş Sanat’ta yeni dönem: Defne Turaç bayrağı devraldı

İş Sanat’ın emekliye ayrılan genel müdürü Zuhal Üreten’in yerine, kurumda yıllardır görev yapan Defne Turaç geldi.

İş Sanat’ın Kurucu Genel Müdürü Zuhal Üreten, bayrağı ekip arkadaşı Defne Turaç’a devretti. 2000 yılında İş Sanat’ın marka olarak doğuşuna şahitlik edip 2017 yılında İş Sanat’ın bir iştirak şirketi olarak yapılandırmasında rol üstlenen Üreten, 2007'de Türkiye İş Bankası Müzesi’nin, 2019 yılında İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin ve 2023 yılında Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin kuruluş süreçlerini yönetmişti.

Genel Müdürlük görevini devralan Defne Turaç ise 2018 yılından bu yana İş Sanat Sahne Sanatları Sanat Yönetmeni olarak görev yapmaktaydı. 1999 yılında başladığı meslek hayatı boyunca akademisyenlik, sahne yönetimi ve prodüksiyon gibi sahne sanatlarının farklı alanlarında vazife alan Turaç; 2018 yılında İş Sanat’a katılmasının ardından klasik müzikten caza, dünya müziğinden edebiyata, çocuk faaliyetlerinden disiplinlerarası projelere uzanan yüzlerce etkinliğin planlanmasında ve hayata geçirilmesinde rol üstlendi.

PROJELER DEVAM EDECEK

İş Sanat'tan yapılan açıklamada “Üst yönetimindeki bu görev değişimi, yalnızca bir yönetim devri değil; yılların deneyimi ve birikimiyle oluşan kurumsal hafızanın, kurumun içinden yetişen kadrolara aktarılması nedeniyle de önem arz ediyor. Bu güçlü süreklilik anlayışıyla İş Sanat, Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına değer katacak yeni projeler üretmeyi sürdürecek” ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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