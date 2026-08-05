Trabzonspor'dan rekor transfer: Salah'ın maliyeti netleşti!

Hayaldi gerçek oldu, bordo mavililer Süper Lig tarihinin en büyük transferlerinden birini gerçekleştirdi. Salah yıllık 17 milyon avro, 5 milyon bonus ve isminin olduğu forma satışlarından yüzde 20 pay alacak. Ön protokolü imzalayan dünyaca ünlü yıldız bugün İstanbul’a inecek ve yarın resmî sözleşmeye imza atacak.

Trabzonspor Süper Lig tarihinin en büyük transferlerinden birini gerçekleştirdi. Premier Lig’de uzun yıllar fırtınalar estiren Muhammed Salah, ‘Fırtına’ oldu. İki sezonluk mukavele yapılacak olan yıldız oyuncu yıllık 17 milyon avro, artı 5 milyon bonus kazanacak. Salah ürünlerinden de yüzde 20 pay alacak. Karadeniz ekibi ön protokole imza atan Mısırlı yıldız için bugün Yunanistan’a özel jet gönderecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Salah yarın (bugün) saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır" denildi.

350 BİN FORMA SİPARİŞİ

Burada başkan Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek olan Salah akşam saatlerinde ise birlikte Trabzon’a geçecek. Taraftarlar günler öncesinden karşılama hazırlıklarına zaten başlamıştı. Yarın sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçecek olan futbolcu için sonrasında Papara Park’ta imza töreni düzenlenecek. Transferin pazarlık sürecinde hiç renk vermeyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın planları doğrultusunda 350 bin tane ‘Salah’ yazılı forma siparişi verdiği öğrenildi. Bordo mavili taraftarlar transfer üzerine büyük sevinç yaşadı.

Muhammed Salah

REKORLAR ONUN İŞİ

Mısırlı yıldız, 2017-2018 sezonunda bütün kulvarlarda 44 gol atarak Liverpool formasıyla ilk sezonunda en fazla gol atan oyuncu rekorunu kırdı.

Salah, Liverpool’daki 50. golüne yalnızca 65 karşılaşmada ulaşarak kulüp tarihinde bu sayıya en hızlı ulaşan futbolcu olmayı başardı.

Premier Lig’in 2024-2025 sezonunda 29 gol ve 18 asistle toplam 47 gole katkı yaptı. Ligde bir sezonda en yüksek gol katkısı rekorunu kırdı.

Aynı sezon hem gol hem asist kralı oldu, Premier Lig’de sezonun oyuncusu seçildi. Bu üç ödülü aynı sezonda alan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Salah, Premier Lig’de dört defa Altın Ayakkabı kazanarak Thierry Henry’nin rekoruna ortak oldu.

Basel, Roma ve Liverpool toplamında Şampiyonlar Ligi’nde 50 gole ulaşan ilk Afrikalı futbolcu oldu.

Muhammed Salah

PREMIER LİG’İ SALLADI

Kariyerinde Basel, Fiorentina, Chelsea, Roma gibi kulüpler bulunan Salah asıl büyük çıkışını 9 sezon formasını giydiği Liverpool’da yaşadı. Sağ çizgi oynayan ve geçiş hücumlarında topla genelde ilk buluşan isim olan yıldız futbolcu takımını başarıdan başarıya taşıdı. Kariyerinde 694 karşılaşmada görev alan Muhammed Salah, 334 gol 171 asistlik skor katkısı sağladı. Mısırlı yıldız, Liverpool’da 442 maçta 257 gol 123 asist ile kelimenin tam anlamıyla yıldızlaştı.

BAŞARIYA DOYMADI

Salah Liverpool ile iki, Chelsea ile bir defa Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Yine Liverpool’la bir defa Şampiyonlar Ligi’ni ve bir defa Süper Kupa’yı kazandı. 2017/2018’de Premier Lig’de sezonun oyuncusu ödülünü aldı. Liverpool formasıyla bir Kulüpler Dünya Kupası, bir İngiltere Kupası, üç lig kupası (Liverpool 2, Chelsea 1), bir İngiltere Süper Kupası kazandı. Salah dört defa da Premier Lig’de gol kralı olurken, üç defa da yılın futbolcusu seçildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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