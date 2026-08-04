Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, Salah transferinin bilinmeyenlerini anlattı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, Salah transferinin bilinmeyenlerini anlattı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Mısırlı dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah'ın transferini duyurdu. Yaklaşık 10 gün önce transfer için görüşmelere başladıklarını kaydeden Doğan, "Salah gibi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Mohamed Salah'ın transferini KAP'a bildiren Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınında transfere ilişkin değerlendirmeler yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER
Mohamed Salah transferi resmen açıklandı: Türkiye
SPOR

Mohamed Salah transferi resmen açıklandı: Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Salah gibi bir yıldıza ihtiyaçları olduğunu kaydeden Doğan, "Salah gibi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun. Tüm Türkiye'de bu konuşuldu. Avrupa'daki birçok ülkede konuşuldu. Herkese ve Avrupa'ya 'Trabzonspor kimi isterse Trabzon'a getirebilir' mesajını vermeye çalışıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun. Salah ile bir görüşme yaptım. Menajeriyle de görüştüm. Çok profesyonelce, saygı çerçevesi içinde, iki tarafın da birbirini anladığı ve hiç zorlanmadığı bir görüşme oldu. Yaklaşık 10 gün görüştük. Dün itibarıyla her şey netleşti. Camiamıza hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

"GİZLİLİK DAHİLİNDE SÜRECİ YÜRÜTTÜK"

Anlaşmaya dair soruyu cevaplayan Başkan Doğan, "Forma satışlarının yüzdesiyle ilgili çok şey konuşuldu. Bir yüzde veriyoruz ama basında yazılan rakamlar gibi söz konusu değil. Açıklayacağız zaten. Transfer sürecinde basın mensuplarını biraz mahcup ettik ama takdir edersiniz ki, böyle önemli bir anlaşmada bir şeyler söylemem transfere zarar verebilirdi. Gizlilik dahilinde süreci yürüttük." dedi.

"CAMİAMA VE TARAFTARIMIZA GÜVENİYORUM"

Salah transferinde henüz bir sponsor bulunmadığını söyleyen Doğan, "Sponsor konusunda kimsenin bizi arayıp 'Sponsor oluyoruz' dediği yok. Ancak ben camiama ve taraftarımıza güveniyorum. Tüm Trabzonlu iş adamlarına ve arkadaşlarıma sesleneceğim. Hepsinin de kapısını tek tek çalacağım. Beni geri döndüreceklerini düşünmüyorum. Taraftarlarımızın ve iş adamlarımızın bu işe sahip çıkacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Sparta Prag, Olimpik Lyon'dan avantajı aldı
Sparta Prag, Olimpik Lyon'dan avantajı aldı
Kaydet
Mohamed Salah ne zaman İstanbul'a gelecek, saat kaçta? İmza töreni için geri sayım başladı
Mohamed Salah ne zaman İstanbul'a gelecek, saat kaçta?
Kaydet
Çanakkale alevlere teslim oldu! Çok sayıda ekip bölgede
Çanakkale alevlere teslim oldu! Çok sayıda ekip bölgede
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.