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Çanakkale alevlere teslim oldu! Çok sayıda ekip bölgede

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Çanakkale alevlere teslim oldu! Çok sayıda ekip bölgede
Fotoğraf Başlığı Çanakkale alevlere teslim oldu! Çok sayıda ekip bölgede

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekip karadan müdahale ediyor. Valilik, yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediğini ve alevlerin enerjisinin büyük ölçüde düşürüldüğünü açıkladı.

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, ilçeye bağlı Gökçebayır köyü yakınlarındaki Kızılçeşmeler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başladı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlere, 25 arazöz, 9 su tankeri, 2 dozer, 2 treyler, 4 itfaiye aracı ve 161 personelle karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale alevlere teslim oldu! Çok sayıda ekip bölgede
Başlık ResmiÇanakkale alevlere teslim oldu! Çok sayıda ekip bölgede

YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT ETMİYOR

Çanakkale Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının yerleşim yerleri için herhangi bir tehdit oluşturmadığını belirtti.

Açıklamada, "Yangının enerjisi düşürülmüş olup ekiplerimizin yangını tamamen kontrol altına almak amacıyla karadan müdahalesi aralıksız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Ekiplerin, yangını tamamen söndürmek için bölgedeki çalışmaları aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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