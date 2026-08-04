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Spor

Sparta Prag, Olimpik Lyon'dan avantajı aldı

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Sparta Prag, Olimpik Lyon'dan avantajı aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu mücadelesi başladı. Fenerbahçe'nin play-off turuna yükselmesi halinde muhtemel rakiplerinde Sparta Prag, Olimpik Lyon'u 2-1 mağlup etti.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 8 maç oynandı.

Fenerbahçe'nin play-off turuna yükselmesi halinde muhtemel rakipleri Sparta Prag ile Olimpik Lyon, Çekya'da karşılaştı. Çekya temsilcisi Sparta Prag, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 2-1 kazandı.

Üçüncü eleme turu ilk ayağı, yarın oynanacak Fenerbahçe-Sturm Graz (Avusturya) ve Aarhus (Danimarka)-Sabah (Azerbaycan) karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

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Alınan sonuçlar şöyle:

Mjallby (İsveç) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-2

Ararat-Armenia (Ermenistan) - Celje (Slovenya): 2-1

Levski Sofya (Bulgaristan) - Kairat (Kazakistan): 1-0

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Kauno Zalgiris (Litvanya): 5-0

Olympiakos (Yunanistan) - NEC Nijmegen (Hollanda): 0-0

Union Saint-Gilloise (Belçika) - Bodo/Glimt (Norveç): 3-3

Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa): 2-1

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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