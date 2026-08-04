Mohamed Salah ne zaman İstanbul'a gelecek, saat kaçta? İmza töreni için geri sayım başladı

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Mohamed Salah ile ilgili yeni gelişmeler futbol gündemine damga vurdu. Trabzonspor'un Mısırlı yıldızla anlaşma sağladığı yönündeki iddiaların ardından gözler oyuncunun Türkiye'ye geliş programına çevrildi. Mohamed Salah ne zaman İstanbul'a gelecek, saat kaçta soruları gündeme getirildi. İşte detaylar...

Transfer sürecine ilişkin iddialarda Trabzonspor'un Mohamed Salah ile iki yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı öne sürüldü. Haberlere göre deneyimli futbolcunun yıllık 17 milyon avro garanti ücret karşılığında bordo-mavili ekiple el sıkıştığı ifade edilirken, transfer sürecinin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı. Öte yandan daha önce adı Beşiktaş ile de anılan Mohamed Salah için siyah-beyazlı kulübün farklı sözleşme seçenekleri sunduğu ancak görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmadığı belirtildi. Peki, Mohamed Salah ne zaman İstanbul'a gelecek, saat kaçta?

Mohamed Salah ne zaman İstanbula gelecek, saat kaçta? İmza töreni için geri sayım başladı

MOHAMED SALAH NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Trabzonspor'un transferini tamamladığı ifade edilen Mohamed Salah'ın, 5 Ağustos Çarşamba günü Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Transferle ilgili paylaşılan bilgilere göre bordo-mavili kulüp, deneyimli futbolcuyla anlaşmaya vardı ve resmi sözleşme sürecini tamamladı. Oyuncunun Türkiye'ye gelişiyle birlikte sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin de tamamlanması bekleniyor.

Mohamed Salah ne zaman İstanbula gelecek, saat kaçta? İmza töreni için geri sayım başladı

MOHAMED SALAH SAAT KAÇTA İSTANBUL'DA OLACAK?

Transfer haberlerinde yer alan bilgilere göre Mohamed Salah'ın 5 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00'de İstanbul'da olması bekleniyor.

Mohamed Salah ne zaman İstanbula gelecek, saat kaçta? İmza töreni için geri sayım başladı

İMZA TÖRENİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Trabzonspor Mohamed Salah için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta taraftara açık bir imza töreni düzenlemeyi planlıyor.

34 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 41 karşılaşmada görev yaptı.

Toplam 3 bin 150 dakika sahada kalan Mohamed Salah, sezonu 12 gol ve 10 asistle tamamlayarak takımına önemli katkı sağladı.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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