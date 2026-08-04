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Spor

Yılın anlaşması tamam: Trabzonspor'un Salah bombası için son onay bekleniyor!

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Trabzonspor, yılın transferinde geri sayıma geçti. Karadeniz ekibi, dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu için saatleri saymaya başladı. Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği büyük çaba sarf ettiği Mohamed Salah'ın, Türkiye kariyerine adım atmasının önünde tek engel kaldı.

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Premier Lig devi Liverpool'dan ayrılan ve yeni takımı küresel çapta büyük merak konusu olan Mohamed Salah konusunda son dakika gelişmesi yaşandı.

Mohamed Salah, geçtiğimiz sezon Liverpool'da 41 maçta 12 gol attı ve 10 asist yaptı.
Başlık ResmiMohamed Salah, geçtiğimiz sezon Liverpool'da 41 maçta 12 gol attı ve 10 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ OLMADI, TRABZON'A GELİYOR

Bordo-mavililer, geçtiğimiz günlerde 34 yaşındaki yıldıza 17 milyon euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif etmişti. Trabzonspor, Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen Salah'ın 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de forma giymesi konusunda mutlu sona ulaşmak üzere.

Mısırlı oyuncu, Liverpool'un yanı sıra El-Mukâvilûn'ül-Arab, Basel, Chelsea, Fiorentina ve Roma'da top koşturdu.
Başlık ResmiMısırlı oyuncu, Liverpool'un yanı sıra El-Mukâvilûn'ül-Arab, Basel, Chelsea, Fiorentina ve Roma'da top koşturdu.

ANLAŞMA TAMAM, TEK MADDE KALDI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, Mohamed Salah ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Resmi imzalar için sözleşmedeki bir maddenin Karadeniz kulübü tarafından onaylanması bekleniyor.

Söz konusu maddeye onay verilmesinin ardından deneyimli oyuncunun, Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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