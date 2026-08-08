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İstanbul'da kedilere mama verirken yolu kapattı! Görüntüler sonrası gözaltına alındı

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İstanbul Bakırköy'de kedilere mama verdiği sırada vatandaşların geçişine engel olduğu iddia edilen Y.A. gözaltına alındı. Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından hakkında işlem başlatılan kadının psikiyatri kliniğine yatırıldığı ve 150 olay kaydının bulunduğu öne sürüldü.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde kedilere mama verdiği sırada vatandaşların geçişine engel olduğu iddia edilen kadınla ilgili yeni gelişme yaşandı.

Ataköy'de yaşanan olayda, Y.A. isimli kadının sokakta kedilere mama verdiği sırada yayaların kullandığı güzergahı kapattığı ve geçişe izin vermediği iddia edildi.

Görüntülere göre, sokaktan geçmek isteyen bir vatandaş ile kadın arasında tartışma yaşandı. Vatandaş, yolun kamuya ait olduğunu belirterek geçmek isterken Y.A.'nın "Hayvanlara zarar vereceksin. Çekil, uzak dur!" şeklinde tepki gösterdiği görüldü.

Görüntüyü kaydeden vatandaş ise kadının daha önce de bölgede başka kişilerle benzer tartışmalar yaşadığını ve bazı kişilere saldırdığını öne sürdü.

Tartışma sırasında Y.A.'nın cep telefonuyla görüntü alınmasını engellemeye çalıştığı anlar da kayıtlara yansıdı. Vatandaş ayrıca bölgede usulsüz şekilde kedi kulübeleri yapıldığını iddia etti.

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GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Burak Doğan'ın haberine göre; görüntüler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat verildi. Hakkında işlem başlatılan Y.A gözaltına alındı.

PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Y.A.'nın, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Kliniği'ne yatırıldığı belirtildi.

Öte yandan Y.A.'nın 150 olay kaydının bulunduğu öne sürüldü. Söz konusu kayıtlarda bazı dosyalarda şüpheli, bazı dosyalarda ise müşteki olarak yer aldığı aktarıldı.

Doğan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadının geçmiş kayıtlarında hakaret, tehdit, kasten yaralama, iftira, Cumhurbaşkanına hakaret ve kişilerin huzur ve sükûnunu bozma gibi suçlamaların bulunduğunu iddia etti.

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