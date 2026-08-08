Galatasaray-Villarreal maçı hangi kanalda, nerede izlenir? (Galatasaray'ın hazırlık maçı)

Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı Villarreal karşılaşması futbolseverlerin gündeminde. Sarı-kırmızılıların taraftarı önünde çıkacağı mücadele öncesinde Galatasaray-Villarreal maçı canlı yayın kanalı, başlama saati ve izleme seçenekleri araştırılıyor.

2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, İstanbul'daki hazırlık programına İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal karşılaşmasıyla devam ediyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarların gözü maçın yayın bilgilerine çevrildi. Galatasaray'ın resmi duyurusunda da karşılaşmanın yayıncıları ve başlama saati paylaşıldı.

GALATASARAY-VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Villarreal hazırlık maçı 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sezon öncesi hazırlık maçlarında farklı rakiplerle karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip Monza'ya 2-0, Venezia'ya ise 3-0 mağlup olurken İstanbul'da oynanan Rennes karşılaşması 3-3 beraberlikle tamamlandı.

Galatasaray-Villarreal maçı hangi kanalda, nerede izlenir? (Galatasarayın hazırlık maçı)

GALATASARAY-VİLLARREAL MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray-Villarreal maçını şifresiz takip etmek isteyenler TV100 üzerinden izleyebilir. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve RAMS Park'tan canlı olarak ekranlara gelecek. Öte yandan futbolseverler, S Sport Plus üzerinden de mücadeleyi takip edebilecek.

Galatasaray-Villarreal maçı hangi kanalda, nerede izlenir? (Galatasarayın hazırlık maçı)

GALATASARAY-VİLLARREAL MAÇI CANLI İZLE BİLGİLERİ

Galatasaray, Villarreal karşılaşmasıyla yeni sezon öncesindeki hazırlık programında önemli bir sınava çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya kampının ardından hazırlıklarına İstanbul'da devam ederken Villarreal mücadelesi taraftarların takımı yeni sezon öncesinde yakından takip edebileceği karşılaşmalardan biri olacak. Maç 8 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

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