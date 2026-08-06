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Spor

Galatasaray'da Osimhen gelişmesi: Icardi sonrası teklifi hemen reddetti!

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Sarı-kırmızılılarda yeni sözleşme yapılmayan Mauro Icardi'nin ayrılığı sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Victor Osimhen, kulübün yeni gelir elde etme planına karşın, "45 numara, Galatasaray'da bana uğurlu geldi" karşılığını verdi.

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Galatasaray yönetiminin, Mauro Icardi'nin ardından boşta kalan 9 numaralı formayı Victor Osimhen'e teklif ettiği iddia edildi. Nijeryalı yıldızın ise bu teklifi kabul etmeyerek, 45 numaralı formayla devam etmek istediğini yönetime ilettiği belirtildi.

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OSIMHEN: AYNI NUMARADA DEVAM EDECEĞİM

Sabah'ın haberine göre; geçtiğimiz sezon Osimhen'e özel koleksiyon hazırlayan GS Store, muhtemel forma numarası değişikliği için yeni planlamalar yaptı. Galatasaraylı yöneticiler, bu durumu 27 yaşındaki futbolcuya aktardı. Osimhen'in, yöneticilere, "Daha çok forma satışı yapacağınızı tahmin ediyorum ama beni anlayacağınızı düşünüyorum. 45 numara, Galatasaray'da bana uğurlu geldi. Aynı formayla devam etmek istiyorum" cevabını verdiği aktarıldı.

Victor Osimhen, Mauro Icardi'nin sakatlığı döneminde attığı bir golü, Arjantinli futbolcuya adamıştı.
Başlık ResmiVictor Osimhen, Mauro Icardi'nin sakatlığı döneminde attığı bir golü, Arjantinli futbolcuya adamıştı.

BURUK'UN OSIMHEN PLANI

Teknik direktör Okan Buruk'un ise Osimhen'e yeni sezonda kaptanlık görevi vermeyi düşündüğü öne sürüldü. Abdülkerim Bardakcı'nın sahada olmadığı karşılaşmalarda Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Osimhen'in de kaptanlık bandını takabileceği belirtildi.

Osimhen'in, Galatasaray ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Başlık ResmiOsimhen'in, Galatasaray ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

45'İN HİKAYESİ

Victor Osimhen, 45 numaralı formayı ilk defa Charleroi'de giydi. Nijeryalı futbolcu, Belçika temsilcisinde attığı 20 golle kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı. Lille'de 7, Napoli'de 9 numaralı formayı tercih eden Osimhen, Galatasaray'da 45 numaraya döndü. Yıldız golcü, sarı-kırmızılılarda bir sezonda kaydettiği 37 golle rekor kırdı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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