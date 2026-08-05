Osimhen'in rekoru tarih oldu: Salah gelir gelmez Süper Lig yıldızlarını solladı

Trabzonspor için Türkiye'ye gelen Mohamed Salah, "piyasa değeri sıralaması"nda Süper Lig rekorunun yeni sahibi oldu. Mısırlı yıldız, 120 milyon euro ile daha önce listenin zirvesindeki Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i geride bıraktı.

Türkiye'de transfer döneminin en hızlı takımı Trabzonspor'un yeni yıldızı Mohamed Salah, Süper Lig tarihinde en yüksek piyasa değerine ulaşmış futbolcu olarak tarihe geçti. Bir dönem bonservisine 150 milyon euro değer biçilen 34 yaşındaki futbolcu, bu ünvanı Victor Osimhen'den aldı.

Mohamed Salah, İstanbul'da yoğun ilgiyle karşılandı.

OSIMHEN'E 30 MİLYON EURO FARK

Liverpool performansıyla dünya futbolunun önde gelen yıldızları arasına giren Salah, 120 milyon euro ile daha önce listenin ilk sırasında yer alan Galatasaray'ın golcüsünü geride bıraktı. İki yıldızın kariyerlerinde ulaştıkları en yüksek piyasa değerleri arasında 30 milyon euro fark bulunuyor.

Galatasaray, geçtiğimiz yıl Victor Osimhen'in bonservisine 75 milyon euro ödemişti.

KANTE, ARDA GÜLER, PEPE...

Futbolcu analiz sitesi Transfermark verilerine göre; Süper Lig'de forma giymiş oyuncuların kariyerlerinde ulaştıkları en yüksek piyasa değerleri şöyle:

1- Mohamed Salah: 150 milyon euro

2- Victor Osimhen: 120 milyon euro

3- N'Golo Kante: 100 milyon euro

4- Mauro Icardi: 100 milyon euro

5- Leroy Sane: 100 milyon euro

6- Dele Alli: 100 milyon euro

7- Marco Asensio: 90 milyon euro

Marco Asensio, Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele ediyor.

8- Arda Güler: 90 milyon euro

Arda Güler, İspanyol devi Real Madrid'de forma giyiyor.

9- Nicolas Pepe: 75 milyon euro

10- Miralem Pjanic: 70 milyon euro

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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