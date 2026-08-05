Mohamed Salah, Trabzonspor formasını giydi: Dünya yıldızından taraftara ilk mesaj

Beklenen gün geldi. Türkiye kariyerine başlamak için yola çıkan Mohaned Salah, Trabzonspor formasıyla ilk kez kameraların karşısına geçti. İstanbul uçağında bordo-mavili taraftara mesaj veren dünyaca ünlü Mısırlı futbolcu, “Bize Her Yer Trabzon” dedi.

Premier Lig devi Liverpool ile yollarını ayırdıktan sonra Trabzonspor'u seçen Mohamed Salah, Türkiye'ye geliyor. Küresel çapta spor gündeminde "flaş haber" olarak duyurulan transferin ardından Salah'tan ilk görüntüler geldi.

Mohamed Salah'tan Trabzonspor formasıyla ilk kare

"BİZE HER YER TRABZON"

Trabzonspor, tatil yaptığı Yunanistan'da İstanbul'a doğru yola çıkan 34 yaşındaki Mısırlı futbolcunun uçaktan videsounu paylaştı.

YILLIK 17 MİLYON EURO

İki sezonluk mukavele yapılacak olan yıldız oyuncu, senelik 17 milyon euro, artı 5 milyon Euro bonus kazanacak. Salah, kendi adını taşıyan kulüp lisanslı ürünlerinden de yüzde 20 pay alacak.

Mısırlı oyuncu, 61 numaralı formayla poz verdi.

BAŞARILARLA DOLU KARİYER

Salah, Liverpool ile 2, Chelsea ile 1 defa Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Yine Liverpool’la 1 defa Şampiyonlar Ligi’ni ve 1 defa Süper Kupa’yı kazandı. 20172018’de "Premier Lig’de sezonun oyuncusu" ödülünü aldı.

Liverpool formasıyla Kulüpler Dünya Kupası, İngiltere Kupası, 3 Lig Kupası (Liverpool 2, Chelsea 1), İngiltere Süper Kupası kazandı. Salah, 4 defa da "Premier Lig’de gol kralı" olurken, 3 defa da "yılın futbolcusu" seçildi.

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