Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Rota Suudi Arabistan, yeni gündem Nathan Zeze: Galatasaray ağırdan alıyor!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Rota Suudi Arabistan, yeni gündem Nathan Zeze: Galatasaray ağırdan alıyor!

Yeni sezon öncesi tek takviyesini Lesley Ugochukwu ile yapan Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı. Sol stoper arayışındaki sarı-kırmızılılara önerilen isim, Suudi Arabistan'ın NEOM SC takımında forma giyen Nathan Zeze oldu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Son günlerde hem sosyal medyada hem de statta "Transferler nerede" tepkisiyle karşı karşıya kalan Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim geldi.

ZEZE PAZARLIĞI

NEOM SC, 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nathan Zeze'yi bonservisiyle göndermek istiyor. Sarı-kırmızılılar ise performansa göre satın alma opsiyonu üzerinde duruyor. 21 yaşındaki oyuncu için pazarlıklar sürüyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un da "En son sol stoper takviyesi olabilir" sözü nedeniyle Suudi Arabistan ile transfer görüşmesi biraz ağırdan alınıyor.

Nathan Zeze (Fotoğraf: Instagram)
Başlık ResmiNathan Zeze (Fotoğraf: Instagram)

NEOM PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Zeze, geçtiğimiz sezon 32 maçta görev yaptı. Genç futbolcu, sahada kaldığı 2880 dakikada 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER
ÖZEL | Galatasaray
SPOR

ÖZEL | Galatasaray'ın Sergio Ramos'u! Arda Ünyay'ın eski hocaları Türkiye Gazetesi'ne konuştu
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
19 yaşında patron oldu!
19 yaşında patron oldu! "Yapamazsın" diyenlere başarıyla cevap verdi
Kaydet
Orman işçisinin kahreden ölümü! Traktörle römork arasına sıkıştı
Orman işçisinin kahreden ölümü! Traktörle römork arasına sıkıştı
Kaydet
AÖL 3.dönem sınav sonuçları için saatler kaldı! Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL 3.dönem sınav sonuçları için saatler kaldı!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.