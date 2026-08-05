Rota Suudi Arabistan, yeni gündem Nathan Zeze: Galatasaray ağırdan alıyor!

Yeni sezon öncesi tek takviyesini Lesley Ugochukwu ile yapan Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı. Sol stoper arayışındaki sarı-kırmızılılara önerilen isim, Suudi Arabistan'ın NEOM SC takımında forma giyen Nathan Zeze oldu.

Son günlerde hem sosyal medyada hem de statta "Transferler nerede" tepkisiyle karşı karşıya kalan Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim geldi.

ZEZE PAZARLIĞI

NEOM SC, 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nathan Zeze'yi bonservisiyle göndermek istiyor. Sarı-kırmızılılar ise performansa göre satın alma opsiyonu üzerinde duruyor. 21 yaşındaki oyuncu için pazarlıklar sürüyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un da "En son sol stoper takviyesi olabilir" sözü nedeniyle Suudi Arabistan ile transfer görüşmesi biraz ağırdan alınıyor.

Nathan Zeze (Fotoğraf: Instagram)

NEOM PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Zeze, geçtiğimiz sezon 32 maçta görev yaptı. Genç futbolcu, sahada kaldığı 2880 dakikada 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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