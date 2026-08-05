Galatasaray’da kanat değişimi: Barış Alper'in yerine Leao

Galatasaray’da Barış Alper Premier Lig’e, Rafael Leao ise Kemerburgaz’a… Sarı kırmızılıların ‘en az 50 milyon avro’ bonservis bedeli belirlediği Yılmaz için Everton ve Tottenham resmî teklifle gelecek. Yönetim buradan gelecek paranın bir bölümünü Portekizli yıldız için kullanacak.

Aslan’da transferde beklenen hareketlilik başlıyor. Galatasaray’da yönetimin ‘tok satıcı’ rolünde olduğu Barış Alper Yılmaz için İngiliz ekipleri resmî başvuruya hazırlanıyor. İlk olarak sözlü yoklama girişiminde bulunan Everton ve Tottenham kulüpleri sarı kırmızılıların en az 50 milyon avroluk bonservis bedeli belirlediği Yılmaz için masaya oturacak. İki kulübün 10 güne kadar millî oyuncu ile ilgili somut adımlar atması ve transferi sonuçlandırması bekleniyor. Barış Alper Yılmaz’ın satışı durumunda yüzde 20’lik dilim Ankara Keçiörengücü’ne gidecek.

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Barış Alper Yılmaz

BİRAZ UZAYACAK GİBİ

Barış Alper Yılmaz’ın ayrılığı durumunda ne olacak? Gelecek isim de büyük oranda hazır. O da Milan forması giyen Rafael Leao. Bir süredir sıkı pazarlıkların yapıldığı Portekizli kanat oyuncusunda önemli mesafe katedildi. Yabancı kontenjanı kanattan yana kullanacak olan Dursun Özbek yönetimi 10 numara konusunda da ağırlığı E. Frankfurt’taki Can Uzun’a verecek. Alman ekibinin direncini kırmakta zorlanan Galatasaray, oyuncunun sarı kırmızılı formayı giyme isteğini avantaja çevirmek için büyük uğraş veriyor. O sebeple Uzun’un gelmesi biraz zaman alacak gibi.

HAYALİNE KAVUŞUYOR

Geçen sezon sancılı bir transfer görüşmesi sonrası yuvada kalan Barış Alper Yılmaz’ın Avrupa ve Premier Lig hayali bir adım uzaklıkta. Sarı kırmızılı kulübün çıkarlarını ön plana koyarak kararı yönetime bırakan Yılmaz, G.Saray ve Türkiye’yi gururla temsil etmenin heyecanını yaşıyor.

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