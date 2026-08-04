Osimhen beklenirken transferde rota değişti! Fenerbahçe detayı
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için sarı kırmızılı kulübün kapısını çalan Tottenham'ın, rotayı Fenerbahçe ile de anılan Chelseali Nicolas Jackson'a çevirdiği iddia edildi.
Transfer döneminde adı Victor Osimhen ile anılan Tottenham hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.
TOTTENHAM, JACKSON İÇİN DEVREDE
Daily Mail'in haberine göre; geçtiğimiz sezon küme düşme tehlikesi yaşayan Tottenham, Nicolas Jackson için devreye girdi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Chelsea'nin, Senegalli santrfor için 75 milyon avro bonservis bedeli istediği belirtildi.
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OSIMHEN DE LİSTEDEYDİ
İngiliz basınında çıkan haberlerde, Roberto De Zerbi'nin çalıştırdığı Tottenham'ın Victor Osimhen'i de gündemine aldığı iddia edilmişti.
FENERBAHÇE İDDİASI
Öte yandan Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Bayern Münih'te geçiren Jackson ile ilgilendiği ileri sürülmüştü.
GEÇEN SEZONKİ KARNESİ
Bayern Münih formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan ve 1320 dakika sahada kalan Nicolas Jackson, 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.