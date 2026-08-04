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Gülay Akgün Mutlu'nun katili yakalandı! Firari ağabey mandırada saklanmış...

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Gülay Akgün Mutlu'nun katili yakalandı! Firari ağabey mandırada saklanmış...

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, alacak-verecek meselesi nedeniyle ablası Gülay Akgün Mutlu’yu silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan K.A., Kırıkkale’nin Keskin ilçesindeki bir mandıraya düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda K.A. ile birlikte 4 kişi daha gözaltına alındı.

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Olay, 29 Temmuz'da Çankaya ilçesinde İmrahor Deresi bölgesinde meydana gelmişti. İddialara göre, Altın Patiler Türkiye Sokak Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Gülay Akgün Mutlu (41) ile kardeşi K.A. arasında birlikte yürüttükleri işlerdeki anlaşmazlıklar nedeniyle alacak-verecek meselesi oluşmuştu. K.A., husumet yaşadığı ve izini bulduğu Gülay Akgün Mutlu'yu silahla vurarak öldürmüştü.

Gülay Akgün Mutlu'nun katili yakalandı! Firari ağabey mandırada saklanmış...
Başlık ResmiGülay Akgün Mutlu'nun katili yakalandı! Firari ağabey mandırada saklanmış...

CESEDİ BİR GÜN SONRA BULUNDU

Öldükten bir gün sonra cesedi bulunan Mutlu'nun faillerinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. K.A.'ya yardım eden K.Y.'nin ise yakalanarak gözaltına alındığı öğrenilmişti. Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından cenazesi yakınları tarafından teslim alınan Mutlu, 30 Temmuz'da Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Gülay Akgün Mutlu'nun katili yakalandı! Firari ağabey mandırada saklanmış...
Başlık ResmiGülay Akgün Mutlu'nun katili yakalandı! Firari ağabey mandırada saklanmış...

MANDIRADA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Gülay Akgün Mutlu'nun ölümüne ilişkin cinayet şüphelisi olarak aranan firari K.A.'nın (45) Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Olunlu köyündeki bir mandırada saklandığı ihbarı üzerine Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. 32 personelin katılımıyla mandıraya düzenlenen operasyonda, 'Kadına ve üst soy veya alt soydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan aranan K.A. ve beraberindeki 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınan K.A. ve diğer 4 şahsın adli mercilere teslim edileceği öğrenildi. Öte yandan, daha önce gözaltına alınan K.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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