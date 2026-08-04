Apple tutkunlarının merakla beklediğini yeni iPhone'nun 2027 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Apple'ın iPhone'nun 20. yılına özel olarak iPhone Pro'ların ekran boyutuna ilişkin radikal bir karara alacağı iddia edildi.

Apple'ın iPhone'nun 20. yılı olan 2027'de çıkacak yeni model üzerinde dikkat çeken bir karara imza atması bekleniyor.

ABD merkezli teknoloji haber sitesi 9to5mac'in iddiasına göre; söylentiler iPhone Pro modelleri için radikal yeni bir tasarıma işaret ediyor.

Yeni iPhone'da radikal 'ekran boyutu' kararı! Apple'dan 20. yıla özel tasarım

DAHA 'BÜYÜK EKRAN' İDDİASI

iPhone Pro'nun gelecek yıl 6,4 inç ve 7 inç olmak üzere daha büyük ekran boyutlarına sahip olması bekleniyor.

iPhone'un 10. yıldönümü olan 2017'de Apple, piyasaya sürmeye hazır çok özel bir model hazırlamıştı: iPhone X.

Söylentilere göre şirket, gelecek yılki 20. yıl dönümü için de benzer şekilde eşsiz bir şey hazırlıyor.

Yeni iPhone'da radikal 'ekran boyutu' kararı! Apple'dan 20. yıla özel tasarım

Gelecek yıl piyasaya sürülecek iPhone Pro modellerinin, cihazın kenarlarını saran, çerçevesiz, dörtlü kavisli ekranlara sahip olacağı bildiriliyor .

Digital Chat Station'a dayandırılan haberde, Apple'ın yeni ekran boyutları da planları arasında yer alıyor. Şirketin şu boyutları test ettiğini söylüyor:

iPhone Pro: Mevcut 6,3 inçten 6,4 inçe yükseltildi.

iPhone Pro Max: Mevcut 6,9 inçten 7 inçe yükseltildi.

Yeni iPhone'da radikal 'ekran boyutu' kararı! Apple'dan 20. yıla özel tasarım

Ayrıca, her iki cihazın da fiziksel boyutunun artacağı ancak mevcut modellerle aynı en-boy oranını koruyacağı belirtildi.

Apple, Pro modellerinin boyutunu en son 2024 yılında, iPhone 16 Pro'nun 6,1 inçten 6,3 inçe ve Pro Max'in 6,7 inçten 6,9 inçe çıkmasıyla artırmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası