Altın ve para piyasaları uzmanı Abdulkadir Develi, ons altının 3 bin 950 ile 4 bin 200 dolar bandına sıkıştığını belirterek, savaşın seyri ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin altının yönünü belirleyeceğini söyledi. Develi, piyasalardaki belirsizliğin sürmesi hâlinde altın üzerindeki baskının devam edebileceği uyarısında bulundu.

Altın ve para piyasaları uzmanı Abdulkadir Develi, katıldığı televizyon programında ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırıları durdurması, İran’la görüşmelere başlandığını açıklaması ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılma ihtimalinin altın piyasasına etkilerini değerlendirdi. Ons altının 3 bin 950 ile 4 bin 200 dolar bandına sıkıştığını belirten Develi, piyasalardaki belirsizliğin sürdüğünü ve altının yönü açısından Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin kritik önem taşıdığını söyledi.

Altın yükselecek mi, düşecek mi? Uzmandan kritik uyarı! Gözler Hürmüz Boğazı’nda

“ALTIN 3.950-4.200 DOLAR BANDINDA SIKIŞTI”

Ons altının yaklaşık 4 bin 50 dolar seviyesinde bulunduğunu ifade eden Develi, altının 3 bin 950 ile 4 bin 200 dolar bandında hareket ettiğini belirtti. Citi’nin son değerlendirmesinde, altının yaklaşık bir ay boyunca yatay seyredeceği, yılın son çeyreğinde 4 bin 500 dolara, 2027’nin ilk yarısında ise 5 bin dolara kadar yükselebileceği öngörüsünün yer aldığını aktaran Develi, birçok uluslararası finans kuruluşunun da 5 bin dolar seviyesini işaret ettiğini söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 3 dev bankadan yıl sonu tahmini

Savaş öncesinde ons altın için 6 bin dolar seviyelerinin konuşulduğunu hatırlatan Develi, uluslararası kuruluşların ve bankaların da mevcut ortamda öngörü yapmakta zorlandığını dile getirdi. Belirsizliğin çok yüksek olduğuna dikkati çeken Develi, günlük olarak değişen açıklamaların hem altının hem de piyasaların yön bulmasını zorlaştırdığını ifade etti.

“ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR PİYASAYI YORUYOR”

Altını destekleyecek gelişmeler arasında savaşın sona ermesi ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasının bulunduğunu belirten Develi, ancak bölgeden gelen çelişkili açıklamaların piyasalardaki belirsizliği artırdığını söyledi. Bir taraftan savaşın sona erdiği yönünde açıklamalar yapılırken, diğer taraftan büyük saldırı haberlerinin geldiğini belirten Develi, bu durumun piyasayı yorduğunu ve yatırımcıların yön tayin etmesini zorlaştırdığını kaydetti.

Altın yükselecek mi, düşecek mi? Uzmandan kritik uyarı! Gözler Hürmüz Boğazı’nda

“PETROL FİYATLARI SAVAŞIN SEYRİNİ ETKİLİYOR”

Savaşın seyrinin ekonomik gelişmelerle yakından ilişkili olduğunu ifade eden Develi, petrol fiyatları 90-95 dolar bandına, hatta 100 dolara doğru yükseldiğinde Trump’ın daha ılımlı ve uzlaşmacı mesajlar vermeye başladığını söyledi.

Trump’tan “Barış masasına oturalım”, “İran bunu istiyor” ve “Hürmüz Boğazı’nı açacağız” yönünde açıklamalar geldiğini belirten Develi, bu mesajların ardından petrol fiyatlarında 80 dolar seviyelerine doğru geri çekilme yaşandığını aktardı.

Ancak savaşla ilgili tartışmaların daha sonra yeniden tırmandığını belirten Develi, petrol fiyatları yükseldikçe tarafların söylemlerinde daha yumuşak bir ton görüldüğünü ifade etti. Develi, bunun temel nedeninin yükselen enerji maliyetlerinin küresel ekonomide oluşturacağı yüksek enflasyon baskısının yönetilmesini zorlaştırması olduğunu söyledi.

Bu durumun ABD için de geçerli olduğuna işaret eden Develi, ABD’de hane halkının petrol fiyatlarını yakından takip ettiğini ve ekonomik gidişata ilişkin değerlendirmelerini bu fiyatlara göre yaptığını belirtti. Petrol fiyatlarının yükselmesiyle ekonominin iyi gitmediği yönündeki düşüncenin güçlendiğini ifade eden Develi, bu nedenle petrol fiyatları arttığında Trump’tan daha sakin ve uzlaşmacı mesajlar geldiğini kaydetti.

Altın yükselecek mi, düşecek mi? Uzmandan kritik uyarı! Gözler Hürmüz Boğazı’nda

“ALTININ YÜKSELİŞ ANAHTARI HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA”

Piyasalarda asıl takip edilmesi gereken konunun savaşın devam edip etmeyeceği olduğunu vurgulayan Develi, petrol fiyatlarının 85 dolar bandında bulunduğunu belirtti.

Belirsizliğin devam etmesi hâlinde altın üzerindeki baskının da sürebileceğini ifade eden Develi, altının yükselişindeki en önemli anahtarın ise şu aşamada Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler olduğunu söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası