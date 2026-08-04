Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 3 dev bankadan yıl sonu tahmini
Jeopolitik gelişmeler, Fed'in faiz kararları ve ABD tahvil getirileri altın piyasasının yönünü belirlemeye devam ediyor. Dünyanın önde gelen yatırım bankaları, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen ons altında 5.000 dolar seviyesinin yeniden görülebileceğini öngörüyor.
Jeopolitik gelişmelerle birlikte küresel piyasalardaki oynaklık devam ediyor. Artan petrol fiyatları, savaşın etkisiyle altın üzerindeki baskı ve döviz kurlarındaki belirsizlik derken, değerli metallerin öncüsü olan altın güvenli liman konumunu koruyor.
Altın yükseliş rallisi mi izleyecek, yoksa düşüş trendinde mi kalacak? Altındaki hareketlilikle birlikte yurt içinde gram altın fiyatı nasıl şekillenecek?
Ons altın bugün 4.029 dolar seviyesinde işlem görürken, ilerleyen dönemde nasıl bir seyir izleyeceği ise merak konusu. Peki, dünyaca ünlü analistler ve bankalar altın hakkında ne diyor?
MORGAN STANLEY ALTIN HAKKINDA NE DİYOR?
ABD merkezli yatırım bankacılığı, varlık yönetimi ve finansal danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren küresel finans kuruluşu Morgan Stanley, Temmuz 2026 tarihli raporunda altın hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: Spot altın fiyatları ocak ayında gördüğü zirveden bu yana yüzde 26 geriledi. Düşüşte, altın ETF'lerinden hızlanan çıkışlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikası, yükselen reel faizler ve güçlenen dolar etkili oldu.
Raporda, 2024 başından itibaren ETF stokları ile altın fiyatları arasındaki güçlü ilişkiye dikkat çekilirken, 2026'nın ilk yarısında ETF'lerden yaşanan çıkışların altın fiyatlarını 4.000 dolar seviyesine kadar çektiği belirtildi.
Buna karşın Morgan Stanley analistleri, kısa vadeli baskılara rağmen altın için iyimser görüşünü koruyor.
Banka, altının uzun vadeli değer saklama özelliğini koruduğunu belirterek 2026 yıl sonu için ons altın fiyatında 5.200 dolar hedefini sürdürdü. Raporda ayrıca, altının yüksek dalgalanma riski taşıdığı, faiz veya temettü getirisi sunmadığı ve güvenli şekilde saklanmasının yatırımcılara ek maliyet oluşturabileceği de vurgulandı.
CITIBANK ALTIN HAKKINDA NE DİYOR?
ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi Citi, altın fiyatlarına ilişkin yayımladığı analizde kısa vadede yatay veya sınırlı geri çekilme beklediğini, yılın son çeyreğinde ons altının 4.500 dolara, gelecek yılın ilk yarısında ise 5.000 dolara ulaşabileceğini öngördü.
Diğer değerli metallerde ise gümüş, platin ve paladyum günü yükselişle tamamladı.
STANDARD CHARTERED ALTIN HAKKINDA NE DİYOR?
Birleşik Krallık merkezli finans kuruluşu Standard Chartered, altın fiyatlarına ilişkin yayımladığı analizde yükseliş beklentisini korudu.
Bankanın değerli metaller analisti Suki Cooper, jeopolitik gerilimlere rağmen altının uzun vadede 5.000 dolar seviyesini yeniden test edebileceğini öngörürken, üçüncü çeyrekte ortalama 4.200 dolar, yılın son çeyreğinde ise 4.650 dolar seviyesini beklediğini açıkladı.
Analiste göre ons altının 5.000 dolara yükselmesi ve dolar/TL kurunun mevcut seviyelerini koruması halinde gram altın fiyatı 7.500-7.600 TL bandına ulaşabilir.
Cooper, altını destekleyen en önemli unsurların merkez bankalarının güçlü alımları, jeopolitik riskler ve güvenli liman talebi olduğunu belirtirken, kısa vadede 200 tonun üzerindeki zarar bölgesindeki altın ETF pozisyonlarının fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekti.
TÜRKİYE'DEKİ ANALİSTLER NE DİYOR?
Türkiye Gazetesi'nden Ömer Faruk Bingöl'ün haberine göre Trive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut, ons altının yükselişe geçebilmesi için ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde belirgin bir düşüş yaşanması gerektiğini belirtti.
Umut, Orta Doğu'daki savaş öncesinde yüzde 1,67 seviyesinde bulunan reel getirilerin şu anda yüzde 2,40'ın üzerine çıktığını, bu durumun altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.