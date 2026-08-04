Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 3 dev bankadan yıl sonu tahmini

Buna karşın Morgan Stanley analistleri, kısa vadeli baskılara rağmen altın için iyimser görüşünü koruyor.

Banka, altının uzun vadeli değer saklama özelliğini koruduğunu belirterek 2026 yıl sonu için ons altın fiyatında 5.200 dolar hedefini sürdürdü. Raporda ayrıca, altının yüksek dalgalanma riski taşıdığı, faiz veya temettü getirisi sunmadığı ve güvenli şekilde saklanmasının yatırımcılara ek maliyet oluşturabileceği de vurgulandı.