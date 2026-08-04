Suriye'den Putin'e soğuk duş! Rus petrolüne kapılar kapanıyor: Trump ve Şara'nın anlaştığı iddia edildi

Reuters'a göre Şam yönetimi, ABD'nin "Terörü Destekleyen Devletler" (SST) listesinden çıkarılma sürecini hızlandırmak amacıyla Rusya'dan yaptığı ham petrol ithalatını kademeli olarak azaltmayı taahhüt etti.

Reuters’ın görüşmelere yakın üst düzey kaynaklara dayandırdığı habere göre Suriye, ABD’nin ülkeye uyguladığı son büyük kısıtlama olan "Terörü Destekleyen Devletler" (SST) statüsünün kaldırılması karşılığında Rusya’dan gerçekleştirdiği ham petrol ithalatında radikal bir kesintiye gitmeyi taahhüt etti.

Günlük yaklaşık 60 bin varil seviyesine ulaşan Rus petrol sevkiyatının kademeli olarak azaltılması, Şam’ın enerji tedarik haritasında köklü bir değişimi beraberinde getirecek.

Suriyeden Putine soğuk duş! Rus petrolüne kapılar kapanıyor: Trump ve Şaranın anlaştığı iddia edildi

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Suriye’yi ülkenin yeniden inşası sürecinde ABD’li firmalar ve güvenilir kurumsal ortaklarla çalışmaya teşvik ettiklerini açıkladıç Suriyeli kaynaklar ise enerji tedarik ağını çeşitlendirmek istediklerini belirterek, "SST yaptırım etiketinin resmi olarak kaldırılmasıyla birlikte Batılı dev enerji şirketleriyle anlaşmalar sağlayarak Rus petrolüne olan zorunlu bağımlılığı sonlandıracağız" mesajını iletti.

Suriyeden Putine soğuk duş! Rus petrolüne kapılar kapanıyor: Trump ve Şaranın anlaştığı iddia edildi

ŞAM’IN BATI-RUSYA ARASINDA DENGE ARAYIŞI

Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından göreve gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kurduğu temaslar, Moskova ile ilişkileri "eşit egemenlik ve karşılıklı çıkar" temelinde yeniden tanımlama arayışını ortaya koymuştu. Şara yönetimi, Tartus ve Hımeymim’deki Rus askeri varlığının geleceğini müzakere masasında tutarken ve Esad’ın iadesini talep ederken, aynı zamanda Washington ile güvenlik ve ekonomi alanında stratejik adımlar atıyor.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre Şam’ın Rus petrol alımını düşürme kararı, Washington’ın bölgedeki Rus ekonomik ve siyasi nüfuzunu kırma stratejisinin doğrudan bir sonucu. TotalEnergies ve ConocoPhillips gibi dev şirketlerle yapılan son arama ve gaz üretim anlaşmaları, Şam’ın Moskova ekseninden uzaklaşarak Batılı enerji ve güvenlik mimarisine entegre olma sürecine evriliyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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