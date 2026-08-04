YAŞ kararları açıklandı! Albay Özlem Karapınar ilk kadın havacı general oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Alınan kararlara göre Albay Özlem Karapınar tuğgeneral rütbesine terfi ettirildi. Karapınar böylece Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali oldu.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Toplantıda dikkat çeken kararlar alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantı 2 saat 20 dakika sürdü. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yapılacak terfiler ve emeklilik kararları değerlendirildi.

Açıklanan kararlara göre; Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk nedeniyle emekli edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.

TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN İLK KADIN GENERALİ

Bu atama kararıyla beraber Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda dikkat çeken bir değişim daha oldu. Albay Özlem Karapınar, Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneral rütbesine terfi ettirildi. Bu terfiyle beraber Karapınar, 30 Ağustos tarihi itibarıyla Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali (paşası) olacak.

Açıklanan YAŞ kararlarına göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir değişim olmadı. Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir sene daha uzatılmasına karar verildi.

30 Ağustos 2026'dan itibaren geçerli olacak şekilde 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe terfi etti.

530 ALBAYIN GÖREV SÜRESİ UZATILDI

24 generalin görev süreleri bir sene, 530 albayın görev süreleri ise iki sene süre ile uzatıldı.

İki generalin yaş haddi sebebiyle 1 Eylül'den itibaren, 61 general ve amiralin ise kadrosuzluk sebebiyle 30 Ağustos'tan itibaren emekliliğe sevk edilmesine karar verildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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