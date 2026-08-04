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Yaşam

İSKİ'den açıklama! İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi olacak

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İSKİ'den açıklama! İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi olacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), revizyon çalışmaları kapsamında, yarın saat 23.00 ile perşembe günü saat 19.00 arasında Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt'un bazı mahallelerinde su kesintisine gidileceğini duyurdu.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Osmangazi Terfi Merkezi'nde yapılacak revizyon çalışması ve arızalı olan vananın yenilenmesi işi kapsamında, mevcut ana isale hattı geçici olarak servis dışı bırakılacak.

8 İLÇEDE SU KESİLECEK

Bu kapsamda, yarın saat 23.00 ile perşembe günü saat 19.00 arasında Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt'un bazı mahallelerinde su kesintisine gidilecek.

Su kesintisi yapılacak mahalleler şu şekilde sıralandı:

"Arnavutköy'de İmrahor, Yavuz Selim, Mareşal Fevzi Çakmak, İslambey, Fatih, Adnan Menderes, Haraççı, Sazlıbosna, Karlıbayır, Hacımaşlı, Taşoluk, Mehmet Akif Ersoy, Çilingir, Tayakadın, Balaban, Boyalık, Baklalı, Yeniköy, Terkos, Karaburun, Nene Hatun, Mustafa Kemal Paşa, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Boğazköy İstiklal, Yunus Emre, Hicret, Atatürk, Mavigöl, Bolluca, Yeşilbayır, Deliklikaya, Ömerli, Hadımköy, Dursunköy ve Hastane mahalleleri. Büyükçekmece'de Karaağaç Mahallesi. Çatalca'da Nakkaş ve Bahşayiş mahalleleri.

Eyüpsultan'da Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar mahalleleri. Avcılar'da Mustafa Kemal Paşa, Üniversite, Cihangir, Merkez, Firuzköy ve Yeşilkent mahalleleri. Başakşehir'de Bahçeşehir 1. Kısım ve Bahçeşehir 2. Kısım mahalleleri. Esenyurt'ta Koza, Aşık Veysel, Esenkent, Orhan Gazi, Turgut Özal, Namık Kemal, Saadetdere, Zafer, Akşemseddin, İncirtepe, Yunus Emre, İnönü, Üçevler, Fatih, Sultaniye, Balıkyolu, Yenikent, Çınar, Örnek, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Ardıçlı, Merkez, Talatpaşa, Pınar, Akevler ve Mehterçeşme mahalleleri."

ÜMRANİYE'DE DE 14 SAAT SU KESİNTİSİ OLACAK

Ayrıca Ümraniye'nin temiz su ihtiyacını karşılayan ana isale hattında revizyon ve fiziki iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar kapsamında, yarın saat 22.00 ile perşembe günü saat 12.00 arasında 14 saat süreyle ilçedeki Şerifali, Tatlısu, Mehmet Akif, Yukarı Dudullu, Altınşehir, Tepeüstü, Çakmak, Çamlık ve Ihlamurkuyu mahallelerinde su kesintisi olacak.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | İstanbul
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