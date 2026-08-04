Bursa'da 8 aylık hamile Ekram Hassan'ın 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eşi, 'kasten öldürme' ve 'intihara yönlendirme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da 8 aylık hamile Ekram Hassan'ın hayatını kaybettiği şüpheli olayla ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

8 aylık hamile kadının şüpheli ölümü! Eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi

4. KATTAN DÜŞTÜ

Olay, geçtiğimiz gün merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Durmuş Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki yabancı uyruklu 8 aylık hamile Ekram Hassan, yaşadığı apartmanın 4'üncü katının balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

8 aylık hamile kadının şüpheli ölümü! Eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi

OLAYIN ARDINDAN MAHALLEDE ORTALIK KARIŞTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında evde bulunan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen 37 yaşındaki eşi F.S., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayın duyulmasının ardından mahallede kısa süreli gerginlik yaşanırken, mahalleliler olay yerine yardım için gelen F.S.'nin abisi B.S.'yi de darp etti.

8 aylık hamile kadının şüpheli ölümü! Eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi

OTOPSİ YAPILACAK

Olay Yeri İnceleme ekipleri evde ve çevresinde uzun süre çalışma yaptı. İncelemelerin ardından cumhuriyet savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Genç kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

8 aylık hamile kadının şüpheli ölümü! Eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI KOCA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaşanan olay sonrası soruşturma kapsamında gözaltına alınan koca Ferdi S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından Ferdi S., 'kasten öldürme' ile 'intihara yönlendirme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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