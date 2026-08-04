YAŞ kararları açıklandı, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nde üst düzey rütbe terfileri gerçekleşti. Terfi alanlar arasında öne çıkan isim ise Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı oldu. Uzay Komutanlığı bünyesinde görev yapan Gezeravcı, albaylıktan tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Tuğgeneralliğe yükseltilen isimler arasında Türkiye'nin ilk astronotu olan Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı da yer aldı.

Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu kapsamında 19 Ocak 2024'te uzaya çıkan ve Türkiye'nin ilk astronotu ünvanını alan Alper Gezeravcı, YAŞ kararları kapsamında terfi etti.

Alper Gezeravcı

ALPER GEZERAVCI TUĞGENERAL OLDU

Hava Pilot Albay olarak görev yapan ve "2024 Genel Atamaları" ile Uzay Komutanlığı emrine atanan Alper Gezeravcı, YAŞ kararları kapsamında bu kez de albaylıktan tuğgeneralliğe yükseltildi.

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YAŞ kararlarına ilişkin İletişim Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, Devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde, kendilerine ve ailelerine mutluluk ve esenlikler temenni ederiz."

Alper Gezeravcı

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

1979 yılında Mersin'de dünyaya gelen Alper Gezeravcı, Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra ABD'deki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde 15 yılı aşkın süre boyunca F-16 başta olmak üzere çok sayıda farklı askerî hava aracında pilotluk ve Akademik Kanat Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

19 Ocak 2024 tarihinde SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılan Axiom Mission 3 (Ax-3) göreviyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşan Gezeravcı, yörüngede geçirdiği yaklaşık üç haftalık sürede mikroçekim ortamında tıp, genetik, biyoloji ve malzeme bilimi alanlarında 13 farklı bilimsel deney icra etmiştir.

Alper Gezeravcı

Görevini başarıyla tamamlayarak yurda dönen Hava Pilot Albay Gezeravcı, Türk Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığına ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu Üyeliğine atanarak ülkenin uzay vizyonu doğrultusundaki çalışmalarını sürdürmektedir.

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