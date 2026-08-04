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Yaşam

Canan Karatay doğru bilinen yanlışa dikkat çekti! Sigaradan bile tehlikeli

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Canan Karatay doğru bilinen yanlışa dikkat çekti! Sigaradan bile tehlikeli
Fotoğraf Başlığı Canan Karatay doğru bilinen yanlışa dikkat çekti! Sigaradan bile tehlikeli

Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay meyve suları ve enerji içecekleriyle ilgili ciddi uyarılarda bulundu. Bu içeceklerin sigaradan bile tehlikeli olduğunu söyleyen Karatay, bu içeceklerin yasaklanması gerektiğini söyledi.

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Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, beslenme alışkanlıklarını değiştirecek önemli açıklamalar yaptı. Milyonlarca vatandaşın masasında sıkça yer verdiği meyve suyu ve enerji içeceklerinin sigaradan bile daha zararlı olabileceğini söyleyen Karatay, karaciğer yağlanması ve kansere yol açan besinlerin yasaklanması gerektiğini belirtti.

Sağlıklı beslenme hususundaki açıklamalarıyla dikkatleri çeken Prof. Dr. Canan Karatay, günlük hayatta çokça tüketilen bazı yiyecek ve içeceklerin sağlığı ciddi anlamda tehdit ettiğini söyleyerek ezber bozan açıklamalar yaptı. Zararlı alışkanlıklar denildiği zaman akla ilk olarak sigara gelse de Karatay, bazı çok tüketilen içeceklerin vücut için sigaradan dahi daha zararlı olabileceğini söyleyerek yasaklanması gerektiğini belirtti.

ENERJİ İÇECEKLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Karatay, oldukça fazla tüketilen enerji içeceklerinin insan sağlığı üstündeki olumsuz etkilerinden söz ederek bu ürünlerin adeta sigara gibi bir zehir niteliğinde olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Canan Karatay
Başlık ResmiProf. Dr. Canan Karatay

Bununla beraber, yaygın olarak bilinenin aksine meyve sularının da bir farkı olmadığını söyleyen Karatay, C vitamininin yalnızca meyve sularında olduğu algısının doğru olmadığını belirtti. Meyve suyu tüketiminin direkt olarak karaciğer yağlanmasına neden olduğunu söyledi.

İşlenmiş gıdalar ve trans yağlar yerine doğal beslenmenin önemine vurgu yapan Karatay, inflamasyonu düşürmek ve vücut sağlığını korumak amacıyla işlem görmemiş zeytinyağı ile doğal tereyağı kullanılmasını önerdi.

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