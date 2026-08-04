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Gaziantep'te tarihi geçmiş ürün satan iş yeri mühürlendi

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Gaziantep'te tarihi geçmiş ürün satan iş yeri mühürlendi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerini satan iş yeri mühürlendi. Tarihi geçen ürünler ise imha edildi.

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Gaziantep'te Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde bir iş yerinde, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğu belirlendi. Ekipler, bazı ürünlerin üzerindeki son kullanma tarihlerinin silindiğini ve yeni tarihler içeren etiketlerin yapıştırıldığını tespit etti.

Gaziantep'te tarihi geçmiş ürün satan iş yeri mühürlendi
Başlık ResmiGaziantep'te tarihi geçmiş ürün satan iş yeri mühürlendi

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ, İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

El konulan çok sayıda gıda ürünü imha edilirken, iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı. Halk sağlığını tehlikeye attığı belirlenen iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığını tehdit eden uygulamalara müsamaha göstermeyeceklerini belirtti. Halkın güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini aktaran Tahmazoğlu, kurallara uymayan işletmeler hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanmaya devam edeceğini kaydetti.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Şahinbey
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