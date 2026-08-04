Son sezonu mu? Neymar'dan "emeklilik" açıklaması

Ülkesinde Santos forması giyen Neymar, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Emekli olmayı düşünmediğini belirten Brezilyalı yıldız, "Emekli olmayı düşünmüyorum, ne zamana kadar devam edeceğimi de bilmiyorum. Aralık ayına kadar Santos ile sözleşmem var" dedi.

Brezilya ekibi Santos'ta top koşturan dünyaca ünlü futbolcu Neymar, takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Neymar, kariyerinde Barcelona, Paris Saint-Germain, Al Hilal ve Santos formaları giydi.

"SÖZLEŞMEM BİTİNCE KARAR VERECEĞİM"

Emeklilik ihtimalini değerlendiren 34 yaşındaki futbolcu, "Emekli olmayı düşünmüyorum, ne zamana kadar devam edeceğimi de bilmiyorum. Aralık ayına kadar Santos ile sözleşmem var. Sözleşmemi yerine getirmeyi, Santos forması altında elimden gelenin en iyisini yapmayı planlıyorum. Ne yapacağımı ise sözleşmem bittiğinde düşüneceğim" dedi.

Santos'ta bu sezon 18 maçta süre bulan Neymar, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı adına mücadele etti.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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