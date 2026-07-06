Anadolu Ajansı
Bir devir kapandı! Sambacıların en golcüsünden milli takıma veda
Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e mağlup olarak turnuvaya havlu atan Brezilya'da Neymar'dan 'veda' kararı geldi. Brezilyalı yıldız milli takım kariyerini 130 maçta attığı 80 golle ülkesinin en çok gol atan oyuncusu olarak noktaladı.
Özetle DinleBir devir kapandı! Sambacıların en golcüsünden mil...
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Spor az önce
Brezilya milli takımının yıldız futbolcusu Neymar, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e elenmelerinin ardından milli takımdan emekli olduğunu açıkladı.
- Neymar, milli takım kariyerini 130 maçta 80 golle tamamladı.
- Böylece Brezilya'nın en çok gol atan oyuncusu unvanını elde etti.
- Emeklilik kararını maç sonrası Brezilya basınına Globo'ya verdi.
- Karşılaşmada Brezilya, Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.
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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, milli takımından emekli olduğunu açıkladı.
"DENEDİM AMA SONA ERDİ"
New York New Jersey Stadı'nda maç sonrasında milli takım kariyeriyle ilgili Brezilya basınından Globo'ya konuşan Neymar, "Denedim ama sona erdi. Burada noktayı koydum." ifadelerini kullandı.
SAMBACILARIN EN ÇOK GOL ATAN OYUNCUSU
34 yaşındaki forvet, milli takım kariyerini 130 maçta attığı 80 golle "Sambacılar"ın en çok gol atan oyuncusu olarak noktaladı.
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