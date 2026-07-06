Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e mağlup olarak turnuvaya havlu atan Brezilya'da Neymar'dan 'veda' kararı geldi. Brezilyalı yıldız milli takım kariyerini 130 maçta attığı 80 golle ülkesinin en çok gol atan oyuncusu olarak noktaladı.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, milli takımından emekli olduğunu açıkladı.

Bir devir kapandı! Sambacıların en golcüsünden milli takıma veda

"DENEDİM AMA SONA ERDİ"

New York New Jersey Stadı'nda maç sonrasında milli takım kariyeriyle ilgili Brezilya basınından Globo'ya konuşan Neymar, "Denedim ama sona erdi. Burada noktayı koydum." ifadelerini kullandı.

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SAMBACILARIN EN ÇOK GOL ATAN OYUNCUSU

34 yaşındaki forvet, milli takım kariyerini 130 maçta attığı 80 golle "Sambacılar"ın en çok gol atan oyuncusu olarak noktaladı.

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