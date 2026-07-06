Türkiye, İsrail’n soykırım yaptığı Gazze’de çocukları hayata bağlamak için yaz kampları açtı. Yeniden umut bulan çocuklar Türk halkı ve Cumhurbaşkanı için dualar etti.

İsrail’in saldırıları ve ağır insani şartların gölgesindeki Gazze Şeridi’nde, Türkiye’nin desteğiyle yaklaşık 8 bin çocuğa ulaşmayı hedefleyen “Umut Pınarları 2026” yaz kampları başladı. Gazze Yüksek Gençlik ve Spor Konseyi tarafından, Konsey Genel Sekreter Yardımcısı Abdusselam Heniye’nin himayesinde düzenlenen kampların açılış programı, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda bulunan Nusayrat Hizmetler Kulübü’nde gerçekleştirildi.

Açılış programında çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı ile Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı afiş önünde toplanarak ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. Farklı yaş gruplarından çocukların katıldığı programda ilahiler söylendi, Filistin halk oyunlarından debke, karate ve sirk gösterileri ile çeşitli eğlence etkinlikleri düzenlendi.

Gazze Yüksek Gençlik ve Spor Konseyi Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gassan Muhaysin, toplam 60 yaz kampının açıldığını aktararak “İsrail’in geride bıraktığı ölüm ve yıkıma rağmen çocuklarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz” dedi. Kampa katılan çocuklardan İsmail Ahmed el-Müfti ise “Mutlu olmaya da oyun oynamaya da hakkımız var. Savaş ve yıkıma rağmen çocuklar olarak sevinmeye, oyun oynamaya ve eğlenmeye devam edeceğiz. Gazze’nin ve çocuklarının yanında durmaya devam eden Türk halkına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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