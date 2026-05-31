Gazze’nin dramını dünyaya haykıran Sumud, yeni filo için düğmeye bastı. İsrail’e rahatsızlık vermeye devam edeceklerini belirten Sumud yetkilisi Hüseyin Durmaz “Avrupa ve Asya’dan başlayan dev bir Filistin yürüyüşü planı hazırladık. Türkiye ve birçok ülkeden yüz binlerce cesur yürekle sınıra gideceğiz. Aksa ve Filistin özgürleşene kadar da durmayacağız” dedi.

YILMAZ BİLGEN - Sumud Anatolian Koordinatörü Hüseyin Durmaz, Sumud deniz filoları ve kara konvoylarının siyonist yönetimi paniğe sevk ettiğini ve bu etkinliklerin ölçek büyüterek süreceğini söyledi.

Sumud taktik değiştiriyor! Yüzbinler Gazze'ye karadan girecek

Durmaz “Avrupa ve Asya’dan başlayan dev bir Filistin yürüyüşü planı hazırladık. Türkiye, Irak, Ürdün, Lübnan dâhil birçok ülkeden yüz binlerce vicdan sahibi ile birlikte Filistin yürüyüşü başlatıyoruz. Bu kuşatma kırılıncaya dek vazgeçmeyeceğiz” dedi.

ACİZ KALDILAR

Küresel ölçekli sivil girişimlerin siyonist rejime ciddi zararlar verdiğini kaydeden Sumud Anatolian Koordinatörü Dr. Hüseyin Durmaz “Kanlı rejimin katil yüzü bu sivil eylemlerle bir kez daha net bir biçimde göründü. İsrail içerisinde ordu, yargı ve siyaset düzeyinde ciddi krizler yaşandı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sivil aktivistlere yönelik davranış ve sözleri, uygulanan şiddet ve cinsel tacizler dünya genelinde büyük tepkilere sebep oldu.

İsrail’i dünyada daha fazla yalnızlaştıran bu ihlaller ülke içerisinde ‘halkla ilişkiler felaketi’ olarak nitelendirildi ve kabinede karşılıklı suçlamalarla derin bir siyasi krize dönüştü. Tüm bu gelişmelere paralel BM ve uluslararası hukuk alarma geçerek tarihî kararlara imza attı.

DEAŞ’la İsrail aynı torbaya girdi ve işgal rejiminin cinsel şiddet, yabancı cisimlerle gerçekleşen tecavüz, göğüs ve üreme organlarına dönük istismarlar, çıplak arama ve çıplak bırakma, cinsel organları ateşli silahla hedef alma, toplu tecavüz gibi insanlık dışı eylemleri kayda geçmiştir. Filistin halkının onurlu direnişi ve küresel vicdan karşısında İsrail ve geleneksel müttefikleri aciz kaldı” ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Gazze’de katliamın yeniden başladığını hatırlatan Dr. Durmaz “Şu an Asya ve Avrupa’da hazırlıklar başladı. Bu sefer çok daha farklı bir stratejiyle hareket edeceğiz. Geçtiğimiz her güzergâhta ‘Toplumsal İstişare ve Direniş Mekanizmaları’ oluşturarak yürüyüşü fiziki eylem yanında bilinç boyutuna da taşıyacağız. Geniş katılımlı toplumsal istişare toplantıları, paneller ve halk buluşmaları düzenleyerek Filistin davasını bire bir milyonlara anlatmayı hedefliyoruz.

Her türlü engellemeye, zorluğa ve baskıya rağmen binlerce yürekle sınıra yürümekte kararlıyız. Amacımız net, talebimiz meşrudur: İsrail saldırganlığı durdurulmalı, işgal son bulmalı ve Filistin halkı kendi topraklarında özgürce yaşamalıdır. Tüm uluslararası basını, sivil toplum örgütlerini, insan hakları savunucularını ve vicdan sahibi dünya halklarını bu tarihi yürüyüşe destek vermeye, sesimize ses katmaya davet ediyoruz. Zulme karşı sessiz kalanlar, zalimin suç ortağıdır.

Biz sessiz kalmayacağız. Gazze’de yaşanan yıkımın yanı sıra, Batı Şeria’da sinsi ve sessiz bir şekilde yürütülen soykırım, tehcir (zorunlu göç) ve mülksüzleştirme politikaları, bölgeyi geri dönülemez bir felakete sürüklemektedir. Hükûmetlerin sessizliğini bozmak, uluslararası kurumları somut adımlar atmaya zorlamak ve Filistin halkının yalnız olmadığını tüm dünyaya bir kez daha haykırmak amacıyla; Temmuz ayının sonlarında, binlerce vicdan sahibiyle yollara düşüyoruz. Yürüyüşümüz, Asya ve Avrupa’dan başlayarak sırasıyla Türkiye, Irak ve Ürdün güzergâhını takip edecek ve İsrail sınırına doğru ilerleyecektir. Bu rota sadece bir yürüyüş hattı değil; geçtiği her bölgede adalet sesini yükseltecek küresel bir vicdan koridorudur. Hem Mescid-i Aksa ve hem de Filistin özgür oluncaya dek durmayacağız” dedi.

Dr. Hüseyin Durmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram sabahı verdiği beyanatta “Her şeyden önce Filistin’de, Gazze’de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş. Rabbim bir an önce bu Netanyahu denilen zalime de dünya Müslümanları karşısında gereken dersi verecektir. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz” sözlerini hatırlattı ve bu mesajın önemine vurgu yaptı.

