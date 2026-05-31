Kamerunlu eldivenin geri dönecek olmasına şimdiden tepkiler başlarken kalıcı olarak gönderilmesi mantıklı görünüyor. Trabzonspor ise fırsat kolluyor.

Trabzonspor’da yeni sezonun önemli bir soru işareti de kaleci konusu. Uğurcan Çakır’ın sürpriz satışı sonrası Manchester United’dan bir sezonluğuna kiralanan Andre Onana’dan yüksek verim alınmış ve Türkiye Kupası kazanılmıştı.

ŞİMDİDEN HEDEFTE...

Kamerunlu eldiven eski kulübü Manchester United’a döndü ancak İngiltere’den yükselen sesler onu adına kötü, bordo mavililer adına ise sevindirici. Çünkü M. United’da Onana’nın yeni sezon planlamasında olmasının büyük tepkileri de beraberinde getireceği görüşü ağırlıkta.

LAMMENS’İ KESEMEZ

O görüşlerden birisi de Djemba-Djemba’ya ait. Bir dönem Manchester United forması da giyen Kamerunlu eski futbolcu “Andre kötü bir kaleci değil ama çok şanssız bir dönemde United’a geldi. Üst üste hatalar yaptı. İngilizler ikinci şanslara inanmaz, taraftarın umurunda bile olmazsınız! Trabzon’a gitti, oynadı, kupayı kazandı ve öz güvenini geri kazandı. Bu harika bir şey. Ancak o yokken United’da çok iyi olan Lammens’in kesilmesi imkânsız. Onun için doğru olan kalıcı şekilde ayrılması” ifadesini kullandı.

İKİ YILI DAHA VAR

Onana’nın kulübü Manchester United ile 2028’e kadar mukavelesi bulunuyor. ManU’nun öncelikli planı bonservisiyle satmak ancak istenilen düzeyde teklif gelmezse kiralık gitmesi söz konusu. Bu konuda da ibre Trabzonspor’u gösteriyor.

SAKATLIKLAR YAŞIYOR: STEFAN SAVİC’İN AYRILIĞI MASADA

Trabzonspor ile bir yıllık daha mukavelesi bulunan Stefan Savic’in durumu belirsiz. Geçtiğimiz sezon dönem dönem sakatlıklar yaşayan ve 35 yaşında olan kaptan ile ayrılık ihtimali de masada. Yerli bir stoper bakan yönetim, Savic’in durumuna göre bu bölgeye daha genç bir yabancı alabilir.

