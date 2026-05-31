Montella’nın katı kurallar yerine özgür bir ortam sunmasıtakımın moralini üst düzeyde tutuyor. İtalyan çalıştırıcının öz güveni ise kadro kalitesi ve oyunculara inanmasından geliyor.

Dünya Kupası’na katılıp da krizler gören bir ülke olarak bu turnuva öncesinde havamız gerçekten çok farklı.

MUTLU AİLE TABLOSU

Montella yönetiminde eski millî duyguları yeniden kazanan Türk halkı da bu durumdan mutlu. Peki takım içerisindeki durum nasıl? Riva’da nasıl bir hazırlık süreci yaşanıyor? Kapalı kutu gibi görünse de her şey yolunda. Teknik direktör Montella’nın sıkı ve katı kurallardan oluşan kamp anlayışı yerine daha özgür ve güvene dayalı bir çalışma ortamını tercih etmesi takım açısından sevindirici.

Mili havamız yerinde! Dünya Kupası öncesi ay yıldızdaki ortam umutlarımızı katlıyor

HOCA DA ÖZ GÜVENLİ

İtalyan hoca kulüplerinde olduğu gibi oyuncuları idmandan idmana Riva’ya çağırıyor ve böylece aileleriyle daha fazla zaman geçirme imkânı tanıyor. Bu düşüncenin perde arkasında da zaten 8 Haziran’da Arizona’da kampa gireceğiz anlayışı var. Kendi ülkesinin bile katılmadığı ama bizi dev organizasyona taşıma başarısı gösteren Montella’nın da büyük bir öz güven göstermesinin altında “Bizim Çocuklar”a olan inancı ve güveni yatıyor. Kadro kalitemizin tartışılmaz olduğu bir gerçek.

ÖZEL YETENEKLER...

Bu durum zaten futbol otoriteleri tarafından ifade ediliyor İtalyan hoca da bunun bilincinde. Ayrıca en önemlisi de takım içindeki uyum ve dayanışma kolej havası. Hakan Çalhanoğlu yönetimindeki ay yıldızlıların ağabey kardeş ilişkisinin yanı sıra aynı hedef etrafında kenetlenmeleri bizi gruptan çıkma adına daha da ümitlendiriyor. Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi özel yeteneklerimizle daha da ileriye gitmemiz futbol otoriteleri tarafından ‘şaşırtıcı olmaz’ düşüncesiyle destekleniyor.

HACIOSMANOĞLU SERT ÇIKTI: YABANCI ÇÖPLÜĞÜNE DÖNDÜ?

n TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı kuralı hakkında sert konuştu. Türkiye’nin yabancı çöplüğüne döndüğünü söyleyen Hacıosmanoğlu, “Biz 10+4’ü geçen sene açıkladık, 12+4 için kimseye konuşmadık. Kimseye de söz vermedik. Kamuoyunu yanıltmasınlar” dedi.

YILDIZLARA DİKKAT! LİSTEDE İKİ TÜRK YER ALDI

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası öncesi turnuvada dikkati çekecek yıldızlar yapay zekâya soruldu. İlk üçte Fransa’dan Mbappe, Norveç’ten Haaland ve İspanya’dan Yamal yer alırken Arda Güler 23, Kenan Yıldız ise 24. sırada kendine yer buldu.

ÖZEL SINAV YARIN ISINMA TURU MAKEDONYA

A Millî Takım, Dünya Kupası hazırlıklarına Riva’da devam ediyor. Daha yeni yeni tam kadro olan ay yıldızlılar ilk özel sınavını yarın Chobani Stadı’nda Kuzey Makedonya karşısında verecek. Vincenzo Montella 20.30’daki özel sınavı ısınma turunun ilk ayağı olarak görüyor.

