Sağlık Bakanlığının tütünle mücadele çalışmaları vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Son bir yılda saha ekipleri 832 binden fazla kişiye ulaşırken, 332 bine yakın vatandaş ALO 171’e yönlendirildi. Sigara bırakma polikliniklerine ise 2026'nın ilk dört ayında 75 bini aşkın kişi başvurdu.

Sağlık Bakanlığınca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi her geçen gün artıyor.

“Dünya Tütünsüz Günü” dolayısıyla Bakanlık verilerinden derlenen bilgilere göre, tütünle mücadele kapsamında bakanlıkça dijital ve saha temelli çalışmalar yapılıyor.

“Online Sigara Bırakma Hizmeti” kapsamında vatandaşlar evlerinden ya da iş yerlerinden görüntülü görüşme yoluyla uzman desteği alabiliyor. Kamu kurumlarında uygulamaya alınan “Yerinde Sigara Bırakma Danışmanlığı” hizmetiyle kamu personeline tütün ürünlerinin zararları ve sigara bırakma yöntemleri konusunda eğitim veriliyor.

Sigara bırakma polikliniklerine büyük rağbet: Dört ayda 75 binden fazla kişi destek aldı

Toplumda tütün ürünü kullanımının zararları konusunda farkındalık oluşturmak, sigara bırakma hizmetlerini tanıtmak ve sahada etkin bir danışmanlık modeli geliştirmek amacıyla “Tütünle Mücadele Timleri” ve “Mobil Sigara Bırakma Poliklinikleri” hayata geçirildi. Bu kapsamda, son bir yılda timler tarafından 832 bin 873 vatandaşa ulaşılırken, 331 bin 984 vatandaş ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’na yönlendirildi.

Ayrıca, 213 bin 443 vatandaşa mobil poliklinik ve saha timleri aracılığıyla danışmanlık hizmeti sunuldu. Sigara bırakma polikliniklerine de 2026 yılının ilk 4 ayında 75 bin 184 tekil hasta başvurusu yapılırken, toplam 105 bin 698 muayene gerçekleştirildi.



