Hicri 1447 yılı hac farizasını tamamlayan yüz binlerce Müslüman, Kâbe-i Muazzama’da veda tavafını gerçekleştirerek Mekke-i Mükerreme’den ayrılmaya başladı. Yapay zekâ destekli sistemlerle dönüş pürüzsüz ilerliyor.

İslam dünyasının en büyük manevi buluşması olan hac günlerinin sonuna gelinmesiyle birlikte mübarek beldelerde büyük bir eve dönüş hareketi başladı.

Şeytan taşlama, kurban kesimi, ziyaret tavafı gibi hac vecibelerini eksiksiz yerine getirerek “Hacı” ünvanını alan yaklaşık 2 milyon Müslüman, kutsal topraklardan ayrılmadan önceki son görevleri olan “Veda Tavafı” için Mescid-i Haram’a akın etti. Kâbe çevresinde gözyaşları ve dualar eşliğinde gerçekleştirilen veda tavafı sebebiyle Harem-i Şerif’te tarihî bir yoğunluk yaşanıyor.

Suud Hac ve Umre Bakanlığı, hac döneminin başarıyla tamamlanmasının ardından uluslararası hacı kafilelerinin Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı ve Medine Prens Muhammed bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı’na taşınması için dev bir lojistik köprü kurulduğunu açıkladı.

Vazifelerini tamamlayan hacılar memleket yolunda: Mübarek topraklara veda

Hacıların otellerinden havalimanlarına transferleri, akıllı otobüs filoları ve “Kutsal Mekânlar Metro Hattı” üzerinden entegre bir takvimle gerçekleştiriliyor. Her kafilenin uçuş saatine göre organize edilen bu sistem sayesinde terminal girişlerinde yığılmaların önüne geçildi.

“MEKKE YOLU” BU KEZ TERSİNE İŞLİYOR

Havalimanlarında da geri dönüş operasyonu için kırmızı alarma geçildi. Pasaportlar Genel Müdürlüğü (Jawazat), gümrük ve pasaport kontrol noktalarındaki personel sayısını maksimum seviyeye çıkardı.

Hacı adaylarının ülkeye girişinde büyük kolaylık sağlayan “Mekke Yolu” projesinin altyapısı da bu kez hacıların kendi ülkelerine sıkıntısız ve hızlı bir şekilde dönebilmesi için tersine işletilmeye başladı. Bagaj teslim ve check-in işlemlerinin dijital sistemlerle hızlandırıldığı havalimanlarında, hacılara uçağa biniş esnasında geleneksel olarak 5 litrelik zemzem hediye ediliyor.

