Ünlü oyuncu Ozan Güven’in, meslektaşı Mehmet Aslantuğ ile gittiği mekânda istenmeyen kişi ilan edilerek dışarı çıkarıldığı iddia edildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir kadının “dışarı” sloganları attığı ve bazı müşterilerin de duruma tepki gösterdiği görüldü. Olayın ardından Demet Akalın, Hande Ataizi ve Elif Buse Doğan gibi isimlerden Güven’e destek paylaşımları geldi.

Oyuncu Ozan Güven, eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiası ile mahkemelik olmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde oyuncuya verilen 2 yıl 3 ay hapis cezası onanmıştı. Söz konusu olay sırasında rol aldığı Babil dizisinden ayrılmak zorunda kalan Güven, son olarak “7 Kocalı Hürmüz” projesine dahil olmuş, ancak sosyal medyadaki tepkilerin ardından projeden çıkarılmıştı.

Ünlü isimlerden Ozan Güven'e destek geldi! Demet Akalın, 'helal olsun' dedi...

OZAN GÜVEN'İN MASASINA GİDİP SLOGAN ATTILAR

Son olarak oyuncu arkadaşı Mehmet Aslantuğ ile Kadıköy'de bir mekana giden Güven'in başına gelenler gündeme damga vurdu. Güven’in mekanda olduğu sırada durumu fark eden kadınların sloganlar atarak oyuncuya tepki gösterdiği görüldü. Kadınların “dışarı” şeklinde sloganlar attığı duyulurken, olay anına ilişkin görüntüler hızla yayıldı.

"ABARTMAYIN, TADIMIZI KAÇIRMAYIN"

Görgü tanığının söylediklerine göre, Mehmet Aslantuğ'un araya girmesi de işe yaramadı. "Yahu abartmayın, çocuklar, tadımızı kaçırmayın." diyen Aslantuğ'da tepki topladı. Arkadaşı Ozan Güven için "Hukuken cezasını ödüyor" diyerek savunma yapan oyuncunun çabaları fayda etmedi.

MEKANDAN ÇIKTILAR

İddiaya göre, mekan yönetiminin kapı kontrolünde gözden kaçtığını belirttiği Ozan Güven'e servis yapmayacağını açıklamasının ardından, içerideki gerilim tırmandı. Alkışlar ve "dışarı" sloganları yükselince, iki ünlü isim de çıkmak zorunda kaldı. Görünlerde Ozan Güven'in tüm yaşananlara sessiz ve sakin kaldığı anlar da yer aldı.

ÜNLÜLERDEN DESTEK MESAJLARI GELDİ

Oyuncu Hande Ataizi, “Ozan Güven’in maruz kaldığı muamele beni üzdü. Kadın haklarını savunmakla bir insanı ömür boyu toplum dışına itmek aynı şey değil. Bir insanı hayatının sonuna kadar tek hataya mahkum etmek; adalet değil, unutulmuş merhamettir.” dedi.

DEMET AKALIN: OZAN’A HELAL OLSUN

Ozan Güven'in yaşadıklarına sessiz kalmayan bir diğer isim de Demet Akalın oldu. Ünlü şarkıcı, “Bu ne şimdi ya, ne ayıp. Ozan’a helal olsun, sakin kalmış.” dedi.

"KİMSENİN BAŞINA BÖYLE BİR ŞEY GELMEMESİ LAZIM"

Şarkıcı Elif Buse Doğan ise "Ben bunun şiddet olduğunu düşünüyorum yapılan şeyin. Çok üzüldüm, kimsenin başına böyle bir şey gelmemesi lazım. Şiddetin her türlüsüne karşıyım" dedi.

