Ünlü isimlerden Ozan Güven'e destek geldi! Demet Akalın, 'helal olsun' dedi...
Ünlü oyuncu Ozan Güven’in, meslektaşı Mehmet Aslantuğ ile gittiği mekânda istenmeyen kişi ilan edilerek dışarı çıkarıldığı iddia edildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir kadının “dışarı” sloganları attığı ve bazı müşterilerin de duruma tepki gösterdiği görüldü. Olayın ardından Demet Akalın, Hande Ataizi ve Elif Buse Doğan gibi isimlerden Güven’e destek paylaşımları geldi.
- Ozan Güven'e eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddiasıyla verilen 2 yıl 3 ay hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde onandı.
- Güven, olay sonrası rol aldığı Babil dizisinden ayrılmak zorunda kaldı ve sosyal medyadaki tepkiler üzerine “7 Kocalı Hürmüz” projesinden çıkarıldı.
- Ozan Güven, arkadaşı Mehmet Aslantuğ ile gittiği bir mekanda kadınların slogan atarak tepki göstermesiyle karşılaştı.
- Kadınlar, “Failler dışarı” şeklinde sloganlar attı.
- Mehmet Aslantuğ'un “Abartmayın, tadımızı kaçırmayın” ve “Hukuken cezasını ödüyor” şeklindeki savunmaları tepki topladı.
- Mekan yönetiminin Ozan Güven'e servis yapmayacağını açıklamasının ardından, iki isim mekandan ayrılmak zorunda kaldı.
- Hande Ataizi, Demet Akalın ve Elif Buse Doğan gibi ünlüler, Ozan Güven'e yönelik muamele ve şiddet karşıtlığı üzerine açıklamalarda bulundu.
Oyuncu Ozan Güven, eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiası ile mahkemelik olmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde oyuncuya verilen 2 yıl 3 ay hapis cezası onanmıştı. Söz konusu olay sırasında rol aldığı Babil dizisinden ayrılmak zorunda kalan Güven, son olarak “7 Kocalı Hürmüz” projesine dahil olmuş, ancak sosyal medyadaki tepkilerin ardından projeden çıkarılmıştı.
OZAN GÜVEN'İN MASASINA GİDİP SLOGAN ATTILAR
Son olarak oyuncu arkadaşı Mehmet Aslantuğ ile Kadıköy'de bir mekana giden Güven'in başına gelenler gündeme damga vurdu. Güven’in mekanda olduğu sırada durumu fark eden kadınların sloganlar atarak oyuncuya tepki gösterdiği görüldü. Kadınların “dışarı” şeklinde sloganlar attığı duyulurken, olay anına ilişkin görüntüler hızla yayıldı.
"ABARTMAYIN, TADIMIZI KAÇIRMAYIN"
Görgü tanığının söylediklerine göre, Mehmet Aslantuğ'un araya girmesi de işe yaramadı. "Yahu abartmayın, çocuklar, tadımızı kaçırmayın." diyen Aslantuğ'da tepki topladı. Arkadaşı Ozan Güven için "Hukuken cezasını ödüyor" diyerek savunma yapan oyuncunun çabaları fayda etmedi.
MEKANDAN ÇIKTILAR
İddiaya göre, mekan yönetiminin kapı kontrolünde gözden kaçtığını belirttiği Ozan Güven'e servis yapmayacağını açıklamasının ardından, içerideki gerilim tırmandı. Alkışlar ve "dışarı" sloganları yükselince, iki ünlü isim de çıkmak zorunda kaldı. Görünlerde Ozan Güven'in tüm yaşananlara sessiz ve sakin kaldığı anlar da yer aldı.
ÜNLÜLERDEN DESTEK MESAJLARI GELDİ
Oyuncu Hande Ataizi, “Ozan Güven’in maruz kaldığı muamele beni üzdü. Kadın haklarını savunmakla bir insanı ömür boyu toplum dışına itmek aynı şey değil. Bir insanı hayatının sonuna kadar tek hataya mahkum etmek; adalet değil, unutulmuş merhamettir.” dedi.
DEMET AKALIN: OZAN’A HELAL OLSUN
Ozan Güven'in yaşadıklarına sessiz kalmayan bir diğer isim de Demet Akalın oldu. Ünlü şarkıcı, “Bu ne şimdi ya, ne ayıp. Ozan’a helal olsun, sakin kalmış.” dedi.
"KİMSENİN BAŞINA BÖYLE BİR ŞEY GELMEMESİ LAZIM"
Şarkıcı Elif Buse Doğan ise "Ben bunun şiddet olduğunu düşünüyorum yapılan şeyin. Çok üzüldüm, kimsenin başına böyle bir şey gelmemesi lazım. Şiddetin her türlüsüne karşıyım" dedi.