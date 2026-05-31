Samanyolu turizmi! Çöle yıldız seyretmeye gidiyorlar
Gökdelenleriyle meşhur Birleşik Arap Emirlikleri’nde “ışık kirliliği” sebebiyle gökte yıldız görebilmek zor. Çöl karanlığında ise Samanyolu’nu bile görmek mümkün oluyor.
Birleşik Arap Emirlikleri, gökdelenleri ve parlak ışıklarıyla meşhur ama ülke petrolle beslenen hızlı gelişimiyle ticaret ve turizm merkezi hâline gelirken, neredeyse tüm yerleşim alanlarında gece gökyüzündeki yıldızların net görüntüsünü ise kaybetti.
AL QUAA ÇÖLÜ’NE GECE TURLARI
Dubai Astronomi Grubu, bu eksikliği gidermek için Emîrlikler’de kalan en karanlık noktalardan biri olan Al Quaa Çölü’ne gece turları düzenliyor. Ziyaretçiler, bu turlarda teleskoplarla ya da çıplak gözle yıldızları seyrediyor; yıldızlar ve Samanyolu’nun görüntüsüyle tanışıyor.
IŞIKLAR YILDIZLARI GİZLİYOR
Birleşik Arap Emirlikleri, nüfusunun büyük çoğunluğu büyük şehirlerde yaşayan diğer birçok Körfez Arap ülkesiyle birlikte, dünyanın en fazla ışık kirliliğine sahip ülkeleri arasında yer alıyor. Emîrlikler nüfusunun yüzde 99’u, kara yollarındaki sokak lambalarından, dünyanın en yüksek binası olan Dubai’deki Burj Khalifa’da turistleri heyecanlandıran LED ışık gösterisine kadar yapay ışıklar sebebiyle evlerinden Samanyolu’nu göremiyor. Şehir ışıkları Al Quaa Çölü’ne ise ulaşmıyor.
ÇÖLÜN DERİNLİKLERİNDE ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLÜYOR
Abu Dabi şehrinin yaklaşık 100 kilometre güneydoğusunda, çölün derinliklerine gidenler gökyüzünü inceledi. Yarım ay yavaşça ufukta battı, kısa süre sonra, Samanyolu’nun ana hatları çıplak gözle görülebildi. Dubai Astronomi Grubu gönüllüleri, galaksiyi görmek için yılın en iyi zamanlarından biri olduğunu söyledi.