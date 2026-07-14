İsrail savunma ve istihbarat çevreleri, son dönemde artan Ankara-Kahire yakınlaşması için “stratejik kâbus” ifadesini kullandı.

Türkiye ve Mısır’ın askerî yakınlaşması, İsrail savunma ve istihbarat çevrelerinde endişeye yol açtı. İsrail merkezli Yedioth Ahronot’ta (Ynet) yer alan analizde, Türkiye, Mısır ve Azerbaycan’ın “Üçlü Kartal” adlı ortak askerî tatbikatı ele alındı.

Tatbikata her iki ülkenin seçkin paraşütçüleri, özel kuvvetleri ve komando birliklerinin katıldığı, Mısır topraklarında senkronize operasyonlar gerçekleştirildiği kaydedildi. Ynet, Türkiye ve Mısır arasında son dönemde imzalanan savunma çerçeve anlaşmasının ardından gerçekleştirilen tatbikatların bölgedeki mevcut ittifak dinamiklerini değiştirdiğini kaydetti. Analizde, tatbikatların dost ülkelerle rutin iş birliği olarak nitelendirilmesine rağmen daha derin bir gerçeği ortaya koyduğu vurgulandı. Türkiye ile Mısır’ın yakınlaşması, Orta Doğu jeopolitiğinde önemli bir kırılma noktası olarak değerlendirildi.

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ÜÇLÜ KARTAL TATBİKATI

“Üçlü Kartal” tatbikatının endişe verici bulunmasının sebebi, sadece birkaç hafta önce gerçekleşen gelişmelerle ilişkilendirildi. Analize göre özel kuvvetler tatbikatı, iki ülke arasındaki askerî iş birliğinde bu yaz yaşanan ikinci büyük gelişme oldu. Haziran 2026’nın sonlarında, Türkiye ve Mısır, Mısır içindeki çeşitli stratejik hava üslerinde ortak hava kuvvetleri tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikatta, her iki ülkenin hava filolarının omurgasını oluşturan F-16 savaş uçakları da yer aldı. Manevraların hemen ardından Mısır, Azerbaycan ve NATO unsurlarıyla birlikte Türkiye’de düzenlenen “Anadolu Kartalı 2026” üçlü hava tatbikatına katılmak üzere hava unsurlarını konuşlandırdı. Pilotlar hava sortileri sırasında gelişmiş komuta-kontrol prosedürleri, koordineli saldırılar ve elektronik savaş taktikleri üzerinde çalıştı. Analizde, karmaşık hava tatbikatlarından komando tatbikatlarına hızlı geçişin, bunun geçici bir diplomatik yakınlaşma olmadığını gösterdiği vurgulandı.

SAVUNMA ÇERÇEVE ANLAŞMASI

Analizde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’nin Kahire’de önemli bir savunma çerçeve anlaşması imzaladığı hatırlatıldı. Yeni kurulan askerî iş birliğinin, İsrail’e güçlü bir mesaj gönderdiği yorumu yapıldı. Sisi’nin Türk komandolarını Mısır topraklarına davet ederek, bölgedeki askerî dengenin değiştiğini ortaya koyduğu belirtildi. Erdoğan’ın ise Mısır ile yakınlaşarak Türkiye’nin bölgedeki çıkarlarını koruma altına aldığı kaydedildi.

Analizde, Erdoğan’ın eski Osmanlı coğrafyasında bir iş birliği alanı inşa ettiği öne sürülerek Kuzey Afrika’nın jeopolitik gündeminin yeniden şekillendirildiği kaydedildi. Türkiye’nin Libya’ya askerî yardımları, Suriye’deki varlığı ve son dönemde Afrika Boynuzu’na yönelik jeopolitik hamleleri, Akdeniz havzasında etki yayma amacına işaret ettiği öne sürüldü. Analizde, Türkiye’nin seçkin birliklerini Mısır ordusuyla bütünleştirerek İsrail sularına ve kritik deniz yollarına daha yakın kalıcı bir dayanak noktası elde ettiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mısır Silahlı Kuvvetler Başkomutanı, Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Eşref Salim Zahir ile görüştü.

MISIRLI BAŞKOMUTAN ANKARA’DA

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmî davetlisi olarak Ankara’ya gelen Mısır Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı ve Savunma ve Askerî Üretim Bakanı Korgeneral Ashraf Salem Zaher ile görüştü. Bakan Güler, Mısır Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Zaher’i Millî Savunma Bakanlığında askerî törenle karşıladı. Güler ve Zaher’in ikili görüşmenin ardından heyetler bir araya geldi. Görüşmelerin ardından her iki Bakan tarafından Savunma İş Birliği İyi Niyet Mektubu imzalandı.

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