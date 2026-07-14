CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘arınma’ söylemi üzerine oluşturulan ve geçtiğimiz haftalarda çalışmaya başlayan Yerel Yönetimler Hukuki Süreçler İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nda yer alan isimler belli oldu.

Doğrudan Kılıçdaroğlu’na bağlı olarak görev yapacak kurulun CHP'li belediyeler ve hukuki süreçlerle ilgili hazırlayacağı raporlar parti yönetiminin yol haritasını belirleyecek.

Kılıçdaroğlu’ndan arınma komisyonu! CHP lideri 'temizlik'ten geri adım atmıyor

KURUL ÜYELERİ BELLİ OLDU

Kurulda eski Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, eski MASAK Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak, milletvekilleri Barış Bektaş ile Cevdet Akay, hukukçu Efsun Ünal ve emekli mülkiye başmüfettişi Melih Özay bulunuyor. Hukuk, mali denetim ve kamu yönetimi alanlarında uzmanlıklara sahip isimlerden oluşturulan kurul, belediyelerle ilgili çok yönlü incelemeler yapacak.

Kılıçdaroğlu’ndan arınma komisyonu! CHP lideri 'temizlik'ten geri adım atmıyor

YARIN TOPLANACAKLAR

Hakkında soruşturma yürütülen, yargılanan, tutuklu bulunan, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları bulunan belediyeleri ve başkanları denetleyen kurul yarın (Çarşamba) toplanacak. Toplantıda bugüne kadar yapılan çalışmalar, devam eden hukuki süreçler değerlendirilecek ve çalışma takvimi belirlenecek.

OLAĞANÜSTÜ YETKİ

Kılıçdaroğlu'nun kuruldan yalnızca adli süreçlerin değil, belediyelerin mali ve idari uygulamalarının da ayrıntılı biçimde incelemelerini istediği öğrenildi. Bu kapsamda olağanüstü yetkilerin verildiği kurul, belediyelerin harcama kalemleri, gerçekleştirilen ihaleler, personel alımları ve atamaların mevzuata uygunluğunu inceleyecek. İncelemeler sırasında gerekli görülmesi halinde ilgili belediyelerden bilgi ve belge de talep edilebilecek. Kurulun yapacağı incelemelerin ardından hazırlanacak ayrıntılı raporlar doğrudan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak. Raporlarda aykırılık tespit edilmesi halinde kişi ve belediyeler hakkında disiplin mekanizmalarının işletilebileceği ifade ediliyor.

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