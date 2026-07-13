ABD Başkanı Donald Trump'ın "Bu gece ve yarın çok sert vuracağız" açıklamasının ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik üst üste üçüncü gece saldırılarının başladığını duyurdu. Operasyonların İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmayı hedeflediği belirtildi.

ABD ile İran arasındaki gerilim yeni bir aşamaya taşındı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik üst üste üçüncü gece askeri operasyonlarının başlatıldığını açıkladı.

CENTCOM'un sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıların ABD Doğu Saati ile 16.45'te başladığı belirtilerek, operasyonların İran askeri güçlerine ağır kayıplar verdirmeyi ve operasyonel kabiliyetlerini önemli ölçüde azaltmayı amaçladığı ifade edildi.

TRUMP: "ÇOK SERT VURACAĞIZ"

Operasyon öncesinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceğini belirterek sert mesajlar vermişti. Radyo programcısı Hugh Hewitt'e konuşan Trump, "Bu gece onları çok sert vuracağız, yarın da çok sert vuracağız. Bunu engellemek için yapabilecekleri hiçbir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

KONGRE'YE RESMİ BİLDİRİM YAPILDI

Öte yandan Beyaz Saray'ın, ABD güçlerinin İran'a yönelik askeri operasyonlara yeniden başladığını geçtiğimiz hafta Kongre'ye resmen bildirdiği ortaya çıktı.

10 Temmuz tarihli yazıda, operasyonların 7 Temmuz'da başlatıldığı belirtilirken, gerekçe olarak İran'ın 6-7 Temmuz tarihlerinde Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırıları gösterildi. Beyaz Saray, bu eylemlerin 17 Haziran'da imzalanan mutabakat kapsamında verilen taahhütlerin ihlali olduğunu savundu.

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