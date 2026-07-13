Beşiktaş'ın transferinde mutlu sona ulaştığı Leandro Trossard'ın İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı kulübe imza atacağı ileri sürüldü.

Siyah-beyazlıların transfer gündemindeki Leandro Trossard ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

GELİŞ SAATİ NETLEŞTİ

TRT Spor'un haberine göre; Belçikalı yıldız, salı akşamı saat 20.30'da İstanbul'da olacak. Siyah-beyazlıların transferini tamamlamaya hazırlandığı Trossard'ın, İstanbul'a gelişinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

ADALI HOLLANDA'YA GİDECEK

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İngiltere ekibi Arsenal'in Belçikalı oyuncusu Leandro Trossard'ın transferini bitirmek için yarın (salı) Hollanda'ya gidecek. Slovakya'da sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlıların kulüp başkanı Adalı, 31 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi bitirmek ve son detayları görüşmek için asbaşkan Murat Kılıç ile kamptan ayrılarak Hollanda'nın Maastricht kentine gidecek.

Leandro Trossard (sağda)

FENERBAHÇE İDDİALARI HAKKINDA

Son günlerde gündeme gelen Fenerbahçe haberleriyle ilgili açıklama yapan Belçikalı futbolcunun menajeri, söz konusu iddialar için, "Böyle bir durum kesinlikle yok." sözleriyle iddiaları yalanladı.

ARSENAL PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Arsenal formasıyla 50 resmi maçta görev yapan Trossard, bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 11 asistlik performans sergiledi.

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