Şimdiye kadar kadrosuna Kassoum Ouattara, Alexander Nübel, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar ve Salih Özcan'ı katan Beşiktaş'ın, stoper hattı için gündemine Leo Pereira'yı aldığı ileri sürüldü.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, stoper hattı için rotasını Brezilya'ya çevirdiği belirtildi.

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BREZİLYALI SAVUNMACI LİSTEDE

Beinsports'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Flamengo forması giyen deneyimli stoper Leo Pereira'yı transfer listesine aldı. Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna seçilerek kalitesini ortaya koyan 30 yaşındaki savunmacı için Beşiktaş'ın şartları zorlamaya hazırlandığı ifade edildi.

Leo Pereira

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İDDİASI

Flamengo ile Copa Libertadores’te şampiyonluğa ulaşan Leo Pereira ile ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bulunduğu iddia ediliyordu.

SEZON PERFORMANSI

2026 sezonunda Flamengo formasıyla tüm kulvarlarda 25 resmi maça Leo Pereira, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

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