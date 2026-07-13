Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, Brezilyalı stoperin peşinde! Fenerbahçe ve Galatasaray detayı
Şimdiye kadar kadrosuna Kassoum Ouattara, Alexander Nübel, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar ve Salih Özcan'ı katan Beşiktaş'ın, stoper hattı için gündemine Leo Pereira'yı aldığı ileri sürüldü.
Özetle DinleBeşiktaş, Brezilyalı stoperin peşinde! Fenerbahçe ...
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Spor 2 dk önce
Beşiktaş, gelecek sezon için stoper transfer çalışmalarını sürdürürken rotasını Brezilya'ya çevirdi.
- Beşiktaş, Flamengo forması giyen stoper Leo Pereira'yı transfer listesine aldı.
- Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna seçilen 30 yaşındaki savunmacı için Beşiktaş'ın şartları zorlamaya hazırlandığı belirtildi.
- Leo Pereira ile ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bulunduğu iddia ediliyor.
- Leo Pereira, 2026 sezonunda Flamengo formasıyla tüm kulvarlarda 25 resmi maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
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Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, stoper hattı için rotasını Brezilya'ya çevirdiği belirtildi.
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BREZİLYALI SAVUNMACI LİSTEDE
Beinsports'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Flamengo forması giyen deneyimli stoper Leo Pereira'yı transfer listesine aldı. Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna seçilerek kalitesini ortaya koyan 30 yaşındaki savunmacı için Beşiktaş'ın şartları zorlamaya hazırlandığı ifade edildi.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY İDDİASI
Flamengo ile Copa Libertadores’te şampiyonluğa ulaşan Leo Pereira ile ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bulunduğu iddia ediliyordu.
SEZON PERFORMANSI
2026 sezonunda Flamengo formasıyla tüm kulvarlarda 25 resmi maça Leo Pereira, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.
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