ABD Başkanı Donald Trump, hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın yerine geçici senatör olarak kız kardeşi Darline Graham Nordone'un atanmasını önerdi.

ABD Başkanı Donald Trump, hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın yerine geçici olarak atanacak isim konusunda dikkat çeken bir öneride bulundu. Trump, Güney Carolina Valisi Henry McMaster'a, Graham'ın kız kardeşi Darline Graham Nordone'un göreve getirilmesini tavsiye etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Darline Graham Nordone'un bu göreve atanmasının Lindsey Graham'ın anısını yaşatacak anlamlı bir adım olacağını belirterek, merhum senatörün kız kardeşine büyük değer verdiğini ifade etti.

Trump'ın önerisi hukuken bağlayıcı olmasa da, Cumhuriyetçi Parti üzerindeki etkisi nedeniyle Darline Graham Nordone'un atanma ihtimalinin güçlendiği değerlendiriliyor. Güney Carolina'da geçici senatör atama yetkisi Cumhuriyetçi Vali Henry McMaster'da bulunuyor.

SENATO'DAKİ DENGELERİ DE ETKİLEYECEK

Lindsey Graham'ın koltuğunun doldurulması yalnızca sembolik açıdan değil, Cumhuriyetçilerin Senato'daki çoğunluğu açısından da önem taşıyor. Atamanın gerçekleşmesi halinde Cumhuriyetçiler Senato'da yeniden 51'e karşı 47 sandalye üstünlüğüne ulaşacak.

Ancak sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir görevine dönemeyen Senatör Mitch McConnell'ın yokluğu, Cumhuriyetçilerin fiili çoğunluğunu sınırlamaya devam ediyor. Bu nedenle parti, kritik oylamalarda zorluk yaşamayı sürdürebilir.

TRUMP'IN GÜNDEMİ ZORA GİREBİLİR

Senato'nun yeniden mesaiye başlamasıyla birlikte elektronik gözetim yetkilerinin uzatılması, İran operasyonları kapsamında talep edilen ek savunma bütçesi, Adalet Bakanlığı adayının onayı ve federal bütçe görüşmeleri gibi kritik başlıklar gündeme gelecek.

Cumhuriyetçiler, Demokrat desteğine ihtiyaç duymadan bazı düzenlemeleri "bütçe uzlaşısı" yöntemiyle geçirmeyi planlıyor. Ancak Senato Bütçe Komitesi Başkanı olan Lindsey Graham'ın hayatını kaybetmesi, bu süreçte parti açısından önemli bir boşluk oluşturdu.

Öte yandan Graham'ın görev yaptığı Tahsisatlar Komitesi'nde de dengeler Demokratlar lehine değişirken, Trump yönetiminin talep ettiği milyarlarca dolarlık ek savunma bütçesinin Kongre'den geçirilmesi daha zorlu bir sürece girebilir.

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