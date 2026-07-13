Marmara Denizi'nde son günlerde meydana gelen ve büyüklükleri 3,5'in altında kalan depremler, kamuoyunda "büyük deprem yaklaşıyor mu?" sorusunu yeniden gündeme getirdi. AFAD verilerine göre sarsıntılar, Orta Marmara Çukuru'nda yaklaşık 6 ila 9 kilometre derinlikte kümeleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Jeofizik Mühendisi Ali İlker Bulut , bölgede yaşanan hareketliliğin olağan dışı bir tablo oluşturmadığını belirtti. Bulut, Marmara Denizi'nde benzer deprem kümelenmelerinin uzun yıllardır gözlendiğini, 1999 Gölcük Depremi sonrasında da Adalar, Avcılar ve Kumburgaz fayları üzerinde binlerce küçük ölçekli sarsıntının kaydedildiğini ifade etti. Bu tür hareketliliklerin geçmişte büyük bir depremle sonuçlanmadığını hatırlatan Bulut, mevcut veriler ışığında küçük depremlerin tek başına büyük bir depremin öncüsü olarak kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

23 Nisan 2025'te meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ile 2019 yılında Silivri açıklarında yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem öncesinde de benzer şekilde günler süren küçük sarsıntılar görüldüğünü belirten Bulut, bugün yaşanan hareketliliğin de bu örneklerden farklı olmadığını söyledi. Bu nedenle kamuoyunda paniğe yol açacak yeni bir gelişmenin bulunmadığını vurguladı.

İstanbul için korkutan hareketlilik

ORTA MARMARA ÇUKURU NEDEN YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR?

CNN Türk'e konuşan Bulut, Orta Marmara Çukuru'nun bilim adamlarının uzun süredir yakından izlediği bölgelerden biri olduğunu ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul’un büyük deprem geçmişine ilişkin tarihsel kayıtlarla ilişkilendirilen, zaman zaman 5,9 ve 6,2 büyüklüğündeki depremlerle kendini hatırlatan alan genellikle Orta Marmara Çukuru’dur. Bu bölgenin kilitli bir fay olduğu, 1900 sonrası aletsel dönemde büyük bir deprem üretmediği ve Kuzey Anadolu Fayı’nın genel davranışı doğrultusunda gelecekte büyük bir deprem üretebileceği değerlendiriliyor. Ancak Orta Marmara Çukuru, Adalar Fayı ve Avcılar Fayı’na ilişkin bilgiler sınırlıdır.