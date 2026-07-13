Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 22'ye yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturanın kapsamı genişletiliyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 22'ye yükseldi.

AHBAP soruşturmasında gözaltı sayısı yükseldi!

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Haluk Levent, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Haluk Levent'in gözaltına alındığı, "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik soruşturma kapsamında dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi emareler bulunduğunun, derneğe ait gayrimenkullerin şüpheliler adına tescil edildiğinin, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapılan bağışların şahsi hesaplar ile üçüncü kişilere aktarıldığının ve bahis oynandığının tespit edilmişti.

AHBAP soruşturmasında gözaltı sayısı yükseldi!

ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINDA

Öte yandan soruşturma kapsamında savcılıkça gözaltı kararı verilen bazı şüpheliler ise şöyle:

"Haluk Levent, Zafer Yay, Emrah Gödeliner, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Sevda Kurt, Yasin Meydaneri, Recep Sancak, Abdülcevat Özkan, Kemal Ötünç, Nurdan Eriş, Gülşen Öztürk, Erhan Dökmeci, Merve Yılman, Yusuf Can Ertit, Tuğba Serbest Bıçak, İlker Çetin, Esin Önder Çağlayan, Yeliz Kaya, Ece Güner, Alper Çelik, Müge Sözen Çelik, Ali Barış Kaya, Banu Eren ve Buse Vurucu."

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