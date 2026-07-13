AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada MASAK raporunda yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre aylık geliri 20 bin TL belirtilen müzisyen A.Ç.’nin hesaplarında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi. Organizasyon sorumlusu Z.Y.’nin hesaplarında 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi. Z.Y.'nin hesaplarına 2 yılda 320 farklı hesabından para transferi geldiği, para transferlerinin açıklama bölümünde Haluk Levent’in adının çok sayıda işlemde geçtiği de rapora eklendi. İşte milyarlı para trafiğinin detayları…

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken, MASAK raporunda yer alan detaylar dikkat çekti.

AHBAP Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.'nin banka hesaplarındaki para hareketleri tek tek incelendi. MASAK tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği çevresindeki üç isim hakkında gelirleriyle örtüşmeyen milyarlarca liralık para hareketi tespit edildi.

AHBAP’ta milyarlık para trafiği MASAK raporunda! 20 bin TL geliri var, hesabından 671 milyon TL çıkmış

OLAĞAN AKIŞA AYKIRI

"Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi. MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin şahısların mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve bu artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi.

Haluk Levent

Alan Detay Sorumlu Kişi Z.Y. ("Organizasyon sorumlusu") Hesap Girişi 1 milyar 469 milyon TL Hesap Çıkışı 1 milyar 537 milyon TL MASAK Değerlendirmesi Para hareketleri şahısların mali profilleriyle uyumlu değil. Gerçekleşme Dönemi 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren MASAK Yorumu Artış "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde gerçekleşti.

AYLIK GELİRİ İLE PARA GİRİŞİ ÇELİŞTİ

Rapora göre sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi.

Kişi Meslek Aylık Gelir Para Girişi (2020-2024) Para Çıkışı (2020-2024) A.Ç. Müzisyen 20.000 TL 779 Milyon TL 671 Milyon TL

“NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK" SUÇLAMASI

A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildiği ifade edildi.

AHBAP’ta milyarlık para trafiği MASAK raporunda! 20 bin TL geliri var, hesabından 671 milyon TL çıkmış

ÇOK YERDE “HALUK LEVENT” İSMİ GEÇİYOR

Raporda banka transferlerinin açıklama bölümleri de dikkat çekti. Para transferlerinin açıklama bölümünde Haluk Levent’in adının çok sayıda işlemde geçtiği belirtildi. Çok sayıda para transferinde; ‘Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen’, ’ Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten’, ‘Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere’ gibi ifadelerinin yer aldığı, bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerine eşlik ettiği belirtildi.

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2024 YILINA KADAR ARTTI

MASAK raporunda, AHBAP Derneği çalışanlarından Z.Y. hakkında yapılan incelemede hesap hareketlerinin 2020 yılı ilk çeyreğinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde arttığı, bu artışın 2024 yılı son çeyreğine kadar devam ettiği belirlendi.

320 FARKLI HESABA TRANSFER

Z.Y.'nin hesaplarına Ocak 2020 ile Aralık 2024 arasında yaklaşık 310-320 farklı hesabından para transferi geldiği, hesaplarından yaklaşık bin 300-bin 310 farklı kişi hesabına para transferi gönderildiği raporda belirtildi.

65 MİLYON 266 BİN 403 TL NAKİT ÇEKTİ

Z.Y.'nin tüm bankalar nezdindeki hesaplarında gerçekleşen işlemler analiz edildiğinde 286 işlemde toplam 355 milyon 846 bin TL nakit yatırma işlemi gerçekleştirildiği, bin 735 işlemde toplam 65 milyon 266 bin 403 TL nakit çekme işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.

Z.Y.'nin 7 bin 73 işlemde toplam 1 milyar 113 milyon 183 bin 208 TL havale/eft transferleri aldığı, 18 bin 159 işlemde toplam 1 milyar 471 milyon 860 bin 768 TL havale/eft transferleri gönderdiği raporda belirtildi.

Z.Y.'nin aldığı para transferlerinin işlem açıklamalarında "borç veriyorum 400 bin abd doları karşılığı, elden teslim aldığım hurda altın bedeli, borç iade, borç verdim, borç ödeme, borç olarak gönderilen tutar, borç verme, ahbap, borç, haluk acil adma, emanet borç, geri ödemeli borç, haluk levent /ahbap, borç verdim haluk için, ahbap faaliyetlerinde kullanmak üzere verilen borç" ifadelerin yer aldığı ya da işlem açıklamalarının boş bırakıldığı raporda aktarıldı.

Raporda AHBAP Derneği ile ilgili transferlerin izaha muhtaç olduğu, derneğin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği işaret edildi.

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