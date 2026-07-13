Yardımseverlik maskesi düştü! İşte dünden bugüne Haluk Levent
Yıllarca "iyilik meleği" ve "yardımsever rockçı" imajıyla gündeme gelen, geçmişini insani yardım söylemleriyle örtmeye çalışan Haluk Levent (Haluk Acil), kurucusu olduğu Ahbap Derneği üzerinden toplanan milyonlarca liralık deprem ve yardım bağışını kendi kumar masalarına meze ettiği belirlendi. Levent'in, dernek hesaplarını yasa dışı bahis trafiğinde paravan olarak kullandığı ortaya çıkması üzerine dün gözaltına alındı.
Bugün Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda nakit para, altın, dijital materyal ile çek ve senet ele geçirildi.
EĞİTİM HAYATI SORUNLU GEÇTİ
Gerçek ismi Haluk Acil olan Haluk Levent'in hayatı, gençlik yıllarından itibaren istikrarsızlık ve hukuki vizyon eksikliğiyle şekillendi.
Dokuz çocuklu bir ailenin sekizinci çocuğu olan Haluk Levent, 1968'de Adana'nın Yüreğir ilçesinde doğdu.
Adana Atatürk Lisesinden mezun olduktan sonra sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği; Ankara Üniversitesi, Kastamonu Meslek Yüksek Okulu, Bilgisayar Programcılığı; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik ve Ankara Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Muhasebe bölümlerinde kısa süre öğrencilik yaptı.
Birçok üniversiteye girip hiçbirini bitiremeyen Levent, ticaret hayatındaki başarısızlıklarının ardından Adana'dan adeta firar etti.
Adana'dan ayrıldıktan sonra birçok şehirde sokak şarkıcılığı yaparak geçimini sağlayan Haluk Levent, yeri geldiğinde hasta kız çocukları için de sokak sokak dolaşarak yardım parası topladı.
Yaşadığı bu zorlu ve arayış dolu dönemin deneyimleri, sanatçıya büyük çıkışını getiren ilk albümü "Yollarda"ya da ismini verdi.
Milyonluk satış rakamlarına ulaşan albümlerinin ardından cezaevi ve askerlik süreçlerinde de üretmeye devam etti.
Sanat hayatında onlarca albüm ve yurt içi ile yurt dışında yaklaşık 10 bin konser verdi. Bu konserlerin büyük kısmından ücret almayarak gelirlerini ihtiyaç sahibi hastalara bağışladığı iddia edildi.
MÜZİK HAYATI
1992’de İstanbul’a gelerek müzik çalışmalarına hız verdi. 1993 yılında çıkardığı "Yollarda" albümüyle dikkat çekti.
Milyonluk satış rakamlarına ulaşan albümlerinin ardından cezaevi ve askerlik süreçlerinde de üretmeye devam etti.
Sanat hayatında onlarca albüm ve yurt içi ile yurt dışında yaklaşık 10 bin konser verdi. Bu konserlerin büyük kısmından ücret almayarak gelirlerini ihtiyaç sahibi hastalara bağışladığı iddia edildi.
🟥ADLİYE KORİDORLARINDAN ÇIKAMADI
- İlk hapis cezası (1997): Ticari hayatındaki şaibeler gençlik yıllarında başladı; karşılıksız çek düzenleme suçundan tutuklanarak 9 ay 15 gün cezaevinde kaldı.
- Terör örgütüne yardım şüphesi ve DGM süreci (2003): Avrupa'da terör örgütü PKK'nın uzantısı niteliğindeki sözde kültür festivalinde sahne aldığı gerekçesiyle, dönemin DEHAP yöneticileriyle birlikte Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) savcısının talimatıyla "örgüte yardım ve yataklık" şüphesinden gözaltına alındı.
- İcra borçları (2010): 600 bin TL'lik icra borcu ve kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yeniden cezaevine gönderildi; o dönem parmaklıklar ardında başını duvarlara vurarak kendine zarar verdiği basına yansıdı.
- 70 milyon liralık çek skandalı (2026): İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi, ticari güvenilirliğini tamamen yitiren Levent hakkında, piyasaya sürdüğü karşılıksız çekler nedeniyle tam 70 milyon TL adli para cezası verdi ve çek hesabı açmasını yasakladı.
- Büyük operasyon (12 Temmuz 2026): İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü son soruşturma kapsamında; "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Mal varlığı değerlerini aklama (kara para)" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
1 KIZI VAR
2004 yılında Nesrin Yonarlar ile evlenen Haluk Levent, 2017 yılından eşinden boşandı. Çiftin bu evlilikten 2008 yılında Ela ismini verdikleri kızları dünyaya geldi.
2017 yılında 'İzmir Marşı'nı tekrar seslendirerek bir kesmin güvenini kazandı.
TIME ÖDÜLÜNÜ REDDETMİŞTİ
2023 yılında TIME dergisinin "Dünyanın En Etkili 100 Kişisi" listesinde yer alan Haluk Levent, tanıtım yazısını kaleme alan Elif Şafak’ın kendi çalışmaları üzerinden hükümeti ve devleti eleştirmesine karşı çıktığı iddiasıyla ödülü reddettiğini açıklamıştı.
DEVLET KURUMLARINA "ALTERNATİF" OLMA HEVESİ VE AHBAP MASKESİ
2017 yılında kurulan Ahbap Derneği, Haluk Levent’in geçmişteki şaibeli imajını temizlemek için kullandığı bir "kalkan" haline geldi.
Özellikle asrın felaketi olan 2023 depremleri sonrasında, devletin her alandaki muazzam gücünü ve kurumlarını gölgelemek istercesine alternatif bir yapı algısı oluşturulmaya çalışıldı. Ancak gelinen noktada, milletin yaralarını sarmak için gönderilen bağışların devasa bir kirli mali trafiği gizlemek için paravan olarak kullanıldığı şüphesi netleşti.
'S.B.K.' ELEŞTİRİSİ NEDENİYLE DENİZ AKKAYA'YA DAVA AÇACAĞINI DUYURMUŞTU
2023 yılında kara para aklamakla suçlanan ve firari olan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile fotoğrafı ortaya çıktı. Haluk Levent, kendisini bu fotoğraf üzerinden eleştiren ve "Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir" ifadelerini kullanan eski model Deniz Akkaya hakkında 5 milyon TL'lik dava açacağını söylemişti.
MİLLETİN PARASI KUMAR MASASINDA!
Emniyet ve mali suçları araştırma ekiplerinin derinlemesine incelemesi, skandalın boyutlarını gözler önüne serdi.
Şahsi hesaplarını hukuki engeller nedeniyle kullanamayan Levent’in, dernek yöneticilerinin hesapları üzerinden tam 990 milyon liralık yasa dışı bahis oynadığı tespit edildi.
Bu paranın 390 milyon lirasının kumar masalarında kaybedildiği belgelendi. Depremzedelerin ve hayırseverlerin paralarının şans oyunlarına akıtılması kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı.
ACILI BABAYA TUZAK VE İĞRENÇ "KANSER" KURGUSU
Detaylar, vicdanları bir kez daha yaraladı. Maddi kazanç uğruna hiçbir ahlaki sınırın tanınmadığı şu iki olayla tescillendi:
◼️Uçak kazasında kızını kaybeden iş adamı Hüseyin Başaran’ın acısını kullanan Levent, "kimsesiz kız çocuklarına yurt yapacağız" vaadiyle dernek adına 60 milyon dolar değerinde 22 taşınmazı üzerine geçirdi. Ancak mülklerin parası ödenmediği gibi amaç dışı kullanıldığı belirlendi.
◼️Finansal sıkışıklıklarını aşmak ve halktan para koparmak amacıyla asistanına talimat vererek "mide kanserine yakalandığı" yönünde kurgu haberler yaydırdığı, inandırıcılık için ağlama ses kayıtları hazırlattığı deşifre edilen mesajlarla kanıtlandı.
DEFALARCA TÜRKİYE'NİN 'EN GÜVENİLİR' KİŞİSİ SEÇİLDİ!
2020-2025 yılları arasında birçok kamuoyu araştırmasında 'Türkiye'nin en güvenilir kişisi' seçildi.
'AHBAP' DERNEĞİNİ KURDU!
Haluk Levent, 2017 yılında Ahbap Derneği'ni kurdu. Öğrencilere burs, ihtiyaç sahiplerine medikal cihaz ve ilaç temini gibi alanlarda çalışan bir sivil toplum kuruluşu olarak lanse edilen dernek, zaman zaman sözlerini yerine getirmemekle suçlandı.
Özellikle, mağduriyetleri giderilmeyen depremzedeler dernek yönetimine seslenerek verilen sözlerin tutulmadığını belirtti. Milletin temiz duygularıyla toplanan devasa kaynakların nereye harcandığını sorgulayan afetzedeler, feryatlarını "Paralar nerede?" sorusuyla dile getirerek resmi kurumlara alternatif gibi sunulmaya çalışılan bu yapının araştırılmasını istedi.
"O DÖNEMDE EKONOMİK OLARAK BİTMİŞTİM!"
Pena isimli YouTube kanalında kendisi hakkında yapılan "Bitmek üzereyken sosyal medya aracılığı ile Atatürkçü kesimin huyuna giderek tekrar gündeme gelmiş müzisyen. Samimiyetine güvenmemek gerekir. Tek derdi yolunu bulmaktır." değerlendirmesine şu yorumu yapmıştı:
"Doğru. 'Bitmek üzereyken' değil, ben zaten bitmiştim. 34 tane icra dosyası, 12 tane çek davası... Tek tek çalışarak, haklılığımı ispat ederek beraat almış, dünyada benden başka kimse yoktur. O dönemde ekonomik olarak bitmiştim." ifadelerini kullanmıştı.