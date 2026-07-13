Yıllarca "iyilik meleği" ve "yardımsever rockçı" imajıyla gündeme gelen, geçmişini insani yardım söylemleriyle örtmeye çalışan Haluk Levent (Haluk Acil), kurucusu olduğu Ahbap Derneği üzerinden toplanan milyonlarca liralık deprem ve yardım bağışını kendi kumar masalarına meze ettiği belirlendi. Levent'in, dernek hesaplarını yasa dışı bahis trafiğinde paravan olarak kullandığı ortaya çıkması üzerine dün gözaltına alındı.

Bugün Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda nakit para, altın, dijital materyal ile çek ve senet ele geçirildi.

