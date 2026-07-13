Deprem bağışlarını kendi çıkarları için kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Haluk Levent'in kaçış rotası ortaya çıktı. Cuma günkü konserinin iptali üzerine savcılığın harekete geçtiği ve yurt dışı çıkış yasağı koyduğu, bundan habersiz olan Levent'in havalimanından geri döndüğü öğrenildi. Rotayı deniz yoluyla kaçış için İzmir'e kıran Levent, Bursa'da yakalandı.

AHBAP Derneği çevresindeki üç isim hakkında gelirleriyle örtüşmeyen milyarlarca liralık para hareketi tespit edildi. MASAK raporunda, para transferlerinin açıklama bölümünde Haluk Levent’in adının çok sayıda işlemde geçtiği belirtilirken, Ahbap Derneği’nin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda Haluk Levent dahil çok sayıda isim gözaltına alındı.

Bursa'da yakalanan Levent'in emniyet işlemleri sürerken, şarkıcının yurt dışına kaçmak üzere olduğu öğrenildi. Yurt dışı çıkış yasağı olduğu için havalimanından uçakla kaçamayan Levent'in, deniz yoluyla İzmir'den kaçmak üzere hareket halinde olduğu öğrenildi.

SAHNESİ İPTAL OLUNCA SAVCILIK HAREKETE GEÇMİŞ

CNN'de kaçış rotasını paylaşan Merve Tokaz, şu ifadeleri kullandı: "Normalde 17 Temmuz Cuma günü Haluk Levent'in İstanbul Ataşehir'de sahne alacağı bir yer var. Günler öncesinden biletlerinin satışa çıktığı ve yapılması planlanan bir konserden bahsediyoruz. Savcılık soruşturma sürecini yürütürken bu konseri da takip ediyor aynı zamanda. Ve sonrasında, esrarengiz bir şekilde biletlerin satışlarının iptal edildiği, dolayısıyla konserin aslında iptal edildiği bilgisine ulaşınca... Vatandaşlardan peşi sıra hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 17 Temmuz'da gerçekleşecek sahnesi iptal ediliyor. Hal böyle olunca savcılık makamları da şüpheleniyor bu durumdan ve Haluk Levent teknik bir takibe alınıyor.

Haluk Levent'i yakalatan süreç: Savcılık o hareketinden şüphelenmiş! Tırla kaçacakken yakalandı

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞINDAN HABERİ OLMAMIŞ

Perşembe günü, savcılığın talimatıyla ve yine Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Haluk Levent hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı veriliyor; ancak Haluk Levent bundan habersiz. Sonrasında teknik olarak inceleniyor, fiziki olarak takipteydi Haluk Levent. İnceleniyor, takip ediliyor ve Haluk Levent'in İstanbul Havalimanı'na Almanya uçuşlu bir uçakla seyahat etmek için gittiği tespit ediliyor. Haluk Levent, Almanya'ya uçmak için İstanbul Havalimanı'na gittiği sırada hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağını öğreniyor ve rotasını hemen Bursa'ya çeviriyor. Bursa'dan nereye gideceği tespit ediliyor? Bursa'dan İzmir'e geçerek, İzmir'den de deniz yoluyla bir kaçış rotası hazırladığı yönünde bir tespit yapıyor savcılık ve hemen operasyonun düğmesine basılıyor ve Haluk Levent gözaltına alınıyor."

Nihat Uludağ ise gözaltı işleminin Bursa'daki bir tır parkında gerçekleştiğini belirterek "Soruşturmacı birimler Haluk Levent'i Bursa'daki tır parkında gözaltına alıyorlar. Buradan bir tıra binip İzmir'e gelip bir yatla çıkış yapıp yurt dışına kaçacaktı" dedi.

GELİRLERİYLE UYUMSUZ MİLYARLIK PARA HAREKETİ!

Öte yandan MASAK tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G.'nin banka hesaplarındaki para hareketleri mercek altına alındı. Raporda, MASAK’a ulaşan istihbaratlar doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında inceleme başlatıldığı, soruşturmanın bu kişilerle yoğun para transferi yaptığı belirlenen E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildiği kaydedildi.

Haluk Levent'i yakalatan süreç: Savcılık o hareketinden şüphelenmiş! Tırla kaçacakken yakalandı

Rapora göre sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak görünen ve son bildirilen aylık gelirinin yaklaşık 20 bin TL olduğu belirtilen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı tespit edildi.

"Organizasyon sorumlusu" olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi. MASAK uzmanları, söz konusu para hareketlerinin şahısların mali profilleriyle uyumlu olmadığını ve bu artışın 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde gerçekleştiğini değerlendirdi.

İŞLEM AÇIKLAMALARINDA HALUK LEVENT’İN ADI YER ALDI

Raporda dikkat çeken tespitlerden biri de banka transferlerinin açıklama bölümleri oldu. İncelemeye göre çok sayıda para transferinde; ‘Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen’ ,’ Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten’, ‘Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere’ gibi ifadelerinin yer aldığı, bu açıklamaların bazı yüksek tutarlı para transferlerine eşlik ettiği belirtildi.

Haluk Levent'i yakalatan süreç: Savcılık o hareketinden şüphelenmiş! Tırla kaçacakken yakalandı

190 MİLYON TL’LİK BAHİS KAYBI İDDİASI

MASAK raporunda A.Ç.'nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynadığı ve bu tutarı kaybettiğine yer verildi.

Raporda, Ahbap Derneği’nde 2021-2022 yıllarında İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtilen E.G. hakkında da değerlendirmeler yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 23 Mayıs 2024 tarihli yazısına atıf yapılan raporda, E.G. hakkında "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında araştırma yürütüldüğü, savcılık fezlekesinde E.G.'nin "kripto varlık üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen şahıslar arasında" gösterildiği aktarıldı.

"AHBAP DERNEĞİ’NİN SUİSTİMAL EDİLİP EDİLMEDİĞİ ARAŞTIRILSIN"

MASAK raporunun sonuç bölümünde, şüpheliler arasındaki para transferlerinin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği belirtildi. Raporda, Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para trafiği bulunmasının dikkat çekici olduğu ifade edilerek, "şahısların Ahbap Derneği’ni suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği" değerlendirmesine yer verildi.

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