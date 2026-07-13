ABD'li senatör Lindsey Graham'ın ölümünün ardından ortaya atılan suikast iddialarına ön otopsi raporuyla cevap geldi. Dün hayatını kaybettiği açıklanan 71 yaşındaki Cumhuriyetçi Senatör Graham'ın, ön bulgulara göre aterosklerotik kalp-damar hastalığına bağlı gelişen aort diseksiyonu (aort yırtılması) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail'e verdiği destekle tanınan Lindsey Graham'ın "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar, ABD'li Senatör'ün ölümünü şüpheyle karşıladı. Trump'ın sadık destekçisi olan aşırı sağcı aktivist Laura Loomer, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda "Rusya, Lindsey Graham'ı zehirledi mi?" ifadesini kullandı.

Graham’a suikast düzenlendiği iddialarına ilişkin ABD’li Senatörün ofisinden cevap geldi.

ÖN OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI

ABD Senatörü Lindsey Graham'ın ofisinden bugün yapılan açıklamada, Washington D.C. Adli Tıp Kurumu'nun ön otopsi bulgularına göre Graham'ın ölüm nedeninin "arteriyosklerotik kardiyovasküler hastalığa bağlı aort diseksiyonu" olduğu belirtildi. Aort diseksiyonu, vücudun ana atardamarı olan aortun iç duvarında meydana gelen yırtılma sonucu gelişen hayati risk taşıyan bir sağlık sorunu olarak tanımlanıyor.

ABDli Senatör Lindsey Grahamın ölümünde suikast şüphesi! Ön otopsi raporu açıklandı

AP’nin aktardığı açıklamada, kesin ölüm nedeninin tüm toksikolojik ve mikroskobik incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşeceği, bu süreç tamamlanana kadar ölüm belgesinin ‘beklemede’ tutulacağı ifade edildi.

YETKİLİLER DOĞRULADI

Washington D.C. Polis Departmanı ile Baş Adli Tıp Uzmanı'nın ortak açıklamasında da ön inceleme bulguları doğrulanırken, kapsamlı laboratuvar testlerinin tamamlanmasının zaman alacağı kaydedildi.

Graham'ın ofisi, dün yaptığı açıklamada 71 yaşındaki senatörün cumartesi akşamı "kısa ve ani bir rahatsızlığın ardından" hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Acil sağlık ekiplerinin ise aynı akşam Graham'ın Capitol Hill'deki adresine göğüs ağrısı şikâyeti üzerine sevk edildiği belirtilmişti.

Kasım 2002'de Senato'ya seçilen ve Güney Carolina'yı temsil eden dört dönemlik Cumhuriyetçi senatör Graham, ABD siyasetinin önde gelen isimleri arasında yer alıyordu.

ABDli Senatör Lindsey Grahamın ölümünde suikast şüphesi! Ön otopsi raporu açıklandı

TRUMP: ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİZ

Graham’ın ölümünün ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan ADB Başkanı Donald Trump, "Tanıdığım en büyük insanlardan ve senatörlerden biriydi. Gerçek bir Amerikalı vatanseverdi. Onu çok özleyeceğiz." ifadelerini kullanırken, cenaze törenine ilişkin detayların daha sonra açıklanacağını belirtti.

Trump daha sonra Graham'ın anısına ülke genelinde Amerikan bayraklarının yarıya indirilmesi talimatını verdi. Graham'ın Senato'daki koltuğuna ise Güney Carolina Valisi Henry McMaster'ın, yeni bir seçim yapılıncaya kadar geçici bir atama yapması bekleniyor.

ABDli Senatör Lindsey Grahamın ölümünde suikast şüphesi! Ön otopsi raporu açıklandı

NETANYAHU: İSRAİL'İN BÜYÜK BİR DOSTUNU KAYBETTİK

Trump'ın paylaşımının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da taziye mesajı yayımladı. Netanyahu, "Sara ve ben, sevgili dostumuz Senatör Lindsey Graham'ın kaybı nedeniyle Amerikan halkıyla birlikte yas tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Graham'ın İsrail'in en büyük dostlarından biri olduğunu belirten Netanyahu, "Yakın zamanda yaptığımız görüşmede, 'Lindsey, İsrail'in büyük bir dostu ve benim için çok değerli bir dosttu. Lindsey'den daha iyi bir dostumuz yok.' demiştim. Lindsey, İsrail ve Amerika'nın güvenliğinin birbirinden ayrı olmadığını biliyordu." dedi.

İsrail Başbakanı mesajına "İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti. Amerika büyük bir vatanseveri kaybetti. Ben ise sevgili bir dostumu kaybettim." sözleriyle devam etti.

ABDli Senatör Lindsey Grahamın ölümünde suikast şüphesi! Ön otopsi raporu açıklandı

İRAN’DA ‘MÜJDE’ OLARAK DUYURULDU

Öte yandan ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ölüm haberi, İran televizyonlarında sevinç ve memnuniyetle karşılandı. İran'daki bazı televizyon kanallarının sunucuları, Graham'ın ölüm haberini izleyicilere "müjde" olarak duyurdu.

Bir sunucu, haberi, "İran düşmanı Lindsey Graham öldü. Bu haber o kadar iyi ki iki kez okumak istiyorum." sözleriyle duyurdu. Aynı sunucu, "İran karşıtı Lindsey Graham öldü. ABD Kongresi'nin İran karşıtı en sert üyelerinden biriydi ve birçok kez Trump'ın İran'a yönelik saldırılarını destekledi." ifadelerini kullandı.

Bir başka sunucu ise Graham'ın ölümünü, "Savaş yanlısı ve İran karşıtı Lindsey Graham'ın ölümü büyük İran halkına kutlu olsun." sözleriyle değerlendirdi.

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